Начистоту: причины «вечной» ненависти Запада к России

Руслан Хубиев, , 19:22 — REGNUM

Как известно, Федор Михайлович Достоевский — порывистый и страстный литератор, полагал, что базис для своих убеждений он получил в сибирской ссылке. Аналогично рассуждал и автор термина «Министерство правды» Джордж Оруэлл, с той лишь разницей, что свой урок он выучил на войне.

Как писал сам писатель — «не только страшные атрибуты вражды угнетают участвующего в ней человека, но и глобальная ложь». «Лик любой войны — это, прежде всего, пропаганда и несправедливость, а уже благодаря им человек в любую минуту может оказаться как «за», так и «против» конфликта».

В войне на территории Испании Оруэлл сражался против капиталистов, а свои знаменитые антиутопии писал уже против СССР. Из этого ярко следует, что его посыл на самом деле касался и Востока, и Запада, родившись между фронтов информационной войны.

Несколько десятилетий назад писатель говорил, что «англоязычные страны ничуть не лучше, чем какие-либо другие, и контроль над умами, если не бороться против него, может достигнуть триумфа в любом западном обществе». Так в итоге и случилось.

Можно приводить бесконечный ряд геополитических примеров западного лицемерия и провокаций для вражды, от истории «допинговой» кампании, дела Скрипалей и решений международных арбитражей против России, до выдуманных поводов той или иной современной войны. Но куда более наглядно выглядят нынешние «бытовые» реалии.

На днях национальный регулятор рекламных стандартов Британии ввел правила, запрещающие использовать гендерные стереотипы. То есть теперь в пиаре нельзя показывать мальчиков и мужчин — смелыми, а девочек — женственными. Нельзя рекламировать строительный молоток, если в рекламе подразумевается, что его целевая аудитория только мужского пола, а если производитель мягких игрушек, кукол и наборов для шитья пожелает продать товар женской аудитории, в рекламе ему всё равно придется показать, как с куклами играют мальчишки.

Предчувствуя что-то подобное, Оруэлл заблаговременно писал: «Чувства широких масс можно регулировать, как струю воды из-под крана, всё это результат гипнотического воздействия радио и телевидения. В Лондоне газеты уже сегодня подхватывают все информационные вымыслы, а интеллектуалы выдумывают для них глубокомысленные теории… В общем, я увидел, как историю пишут, а людей дергают за ниточки, и всё это делалось исходя из того, что нужно было планам политиков».

Чтобы сказал Джордж Оруэлл о Западе сегодняшнего дня? Не назвал бы он «тоталитаризмом» умов именно западную систему? Как бы воспринял оправдание рекламного регулятора его родной Англии, который, вводя эти нормы, прямо заявил, что «гендерные стереотипы» теперь «вредны» для общества. Не определил бы он Россию, против которой ранее боролся, более свободной, чем Британия и США? Ведь, в отличие от «демократического» тоталитаризма, наша страна не промывает мозги детям. Вероятно, определил бы.

По этой причине Запад ненавидит Россию еще больше, поскольку Москва не только изобличает работу «Министерства правды», но и на фоне своих ценностей, а также «неправильных» шагов, бросает тень на «величие» «цивилизованного» мира.

В 2016 году министр иностранных дел Эстонии Марина Кальюранд заявила, что одной из причин, по которым ЕС «будет и впредь следовать антироссийским курсом», является «разница в подходах к правильному ценностному аппарату». Но на самом деле с правильностью западных ценностей дела обстоят с точностью до наоборот.

Сознание большинства граждан России, отказавшихся от «социалистической» идеологии и не принявших полностью ни одной столь же масштабной доктрины, куда свободнее и менее заштамповано, нежели западное. Мы смотрим на вещи трезвее и объективнее любого среднестатистического британца, европейца или американца. Но что еще важнее, в отличие от них, не запуганные толерантностью и политкорректностью люди в нашей стране имеют смелость на весь мир называть неправильные вещи — неправильными.

Старые «факелы» пропаганды — «демократия», «прогресс» и «свобода» — были дискредитированы, поэтому идеологема «ценностей» была поднята на флаг вместо них. США и Британия сменили ширму антироссийской агрессии, но суть её осталась всё той же.

Реальная причина «вечности» антироссийской ненависти заключается в сердце западного мира. Оруэлл, считая, что постправду приближает конкуренция систем, был прав лишь наполовину, на самом деле в корне этой конкуренции лежит не идеология, а главная основа жизни Британии и США — деньги.

Все поступки, операции, войны, пропаганда и решения коллективного Запада определяются единственной целью — получением прибыли. Если кратчайший путь к карману цели лежит через объятия и улыбки, то носитель западных ценностей, неважно, — Европа, Британия или США, будет образцом международной учтивости. Если же рентабельнее окажется силовой вариант, то более жестокого вторжения найти будет невозможно.

Буквально всё в «инфицированных» западными ценностями обществах определяется с точки зрения прироста капитала. То, что наполняет карманы — есть добро, всё, что не наполняет или противодействует этому, объявляется злом, априори.

А поскольку больше всех на планете обогащению Запада за чужой счет веками мешала именно наша страна, антагонизм полюсов против России был очевиден. В остальном же пропасть взаимного непонимания действительно сводится к аспекту ценностей и религиозных вещей.

Православные установки, с течением веков вылившиеся в наднациональный «русский» менталитет, кардинально не соответствуют западному мышлению. В результате «кодировки» сознания и «Русского мира», и мира «западного», выражаемые в подходе к жизни стран и людей, радикально не совпадают и будут постоянно предметом конфликтов, пока Запад не поменяет свою протестантскую идеологическую и мировоззренческую начинку. Но так как это вряд ли, то нам предстоит война.

Так, если набор «грехов» и уколы совести российского менталитета никак не зависят от последствий — воровство определяется неправильным поступком независимо от того, пойман ли вор, на Западе всё иначе.

Протестантская «совесть», ставшая основой менталитета США, не порицает грабеж в чистом виде. В случае, если грабителя не поймали, а тот, в свою очередь, в душе покаялся, подобное не расценивается как грех. Обогащение в рамках протестантизма — вот главное богоугодное дело, а значит, если вор не был уличен, Богом его поведение было одобрено.

Рукотворные перевороты, устроенные Британией и США в рамках Арабской весны, с бесконечной цепочкой жертв и поломанных судеб в Тунисе, Египте, Йемене, Ливии, Сирии, Бахрейне, Алжире, Ираке, Иордании, в Марокко, Омане, Кувейте, Ливане и Мавритании, в Саудовской Аравии, в Судане, в Джибути и даже в Западной Сахаре, только Россией воспринимались как ничем не оправданный кошмар.

С точки зрения западного мира, в ценностный аппарат подобные действия укладывались полностью. Революции в неких далеких и неправильно живущих странах сделали богаче западный мир, а значит, религиозно и морально-этически, это было верное решение.

Россия, с другой стороны, вмешавшись в аналогичный сирийский конфликт, поступила крайне необъяснимо. Поскольку, по логике англосаксонского мира, доход в карманы государства помощь Дамаску не несла.

Так же необъяснимо для Запада сражались советские люди в период Второй мировой войны, необъяснимо совершали свой марш-бросок российские десантники на Приштину, необъяснимо развернул свой самолет в воздухе Примаков, необъяснимо Владимир Путин выступил с Мюнхенской речью. Непонятен был Крым, Южная и Северная Осетия, героические эпизоды в Сирии военнослужащих-россиян, отказ народа, которому санкциями залезли в карман и указали на цель в Кремле, делать то, что французы согласились делать и за меньшее.

В России для Запада априори многое непонятно, но совершенно ясно одно — ограблению третьих стран и «богоугодному обогащению» Москва мешает. И так было всегда.

Сегодня главная опасность для нашей страны состоит как раз в том, что через новейшие методики информационного конфликта Запад планомерно пытается дезориентировать молодежь. На замену традиционным идеалам, защищающим социум, — российской ментальности, жизни по совести и связи со своей страной, он пытается внедрить индивидуализм, космополитизм и «ценности» западного мира.

То есть навязать России то, что уже было сделано в период позднего СССР — полный отказ от своего пути, с дальнейшим прыжком в «объятья» Вашингтона.

Лицемерие такого подхода не отметить нельзя. Ведь пока Запад публично проповедует всеобщую толерантность и терпимость к иному мировоззрению, образу жизни и укладу людей, требование «цивилизации» к России сводятся к обратному — Москва должна отказаться от суверенного курса, а граждане России — от принципов, традиций и мировоззренческих норм.

Страну принуждают жить по западным правилам и двигаться в фарватере марионеточного пула, а это лишь еще раз доказывает, что толерантность — часть окна Овертона, всего лишь сложный информационно-манипулятивный инструмент.

В странах Скандинавии, в частности в Дании, есть «традиция» публичного препарирования животных на глазах у детей. Люди приходят в питомники семьями, чтобы посмотреть на вскрытие самки льва или самца тигра. К этому Запад призывает относиться толерантно.

Называть родителей гендерно-нейтральным словом «опекуны», вместо «папа» и «мама», — это тоже «свободный выбор», и к нему также стоит относиться терпимо.

Ресторан для обнаженных посетителей в Италии, юридическое равноправие традиционных и однополых семей, разрешенное усыновление и воспитание детей в подобных гомосексуальных браках, 28 стран, где однополые союзы легализованы — всё это свободный выбор той или иной западной страны, даже третий пол в официальных документах Германии. А вот желание России сохранить свои ценности — уже нет.

Общественные формации, не желающие идти по пути «общечеловеческих ценностей», несмотря на всю публично декларируемую толерантность, объявляются тоталитарными, а социальные вирусы им прививаются силой.

Глубинные причины для нездоровой ненависти Запада к России заключаются как раз в этом. В том, что инквизиция, Крестовые походы, колониальная агрессия, Наполеон, Гитлер и прочее — продукт их цивилизации, а не нашей.

В описаниях войн, которые вела Россия, во всех своих «реинкарнациях» нет и грамма тех ужасающих сцен, которые вписала в историю «цивилизованная» Европа. Гильотина, аутодафе, концлагеря — всё это изобретения западного мира, и они это знают. Знают и боятся, что если Россия станет сильней, скрывать это больше не получится.

В военном плане Россия Западу не по зубам, традиционные ценности народа отторгают социальные вирусы, а с некоторых пор Москва мешает Вашингтону и геополитически, стабилизируя регионы и тормозя ограбление слабых государств. Иррациональная ненависть Запада к России сводится к его бессилию, а потому главная опасность для нашей страны состоит не в западных штыках, а в успехе интриг по очередному обману народа.