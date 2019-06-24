МИД рекомендует гражданам России не ездить в эфиопский регион Амхара

Москва, , 18:35 — REGNUM Министерство иностранных дел Российской Федерации рекомендует гражданам России воздержаться от посещения эфиопского региона Амхара, где сохраняется определённая напряженность после неудавшейся попытки государственного переворота. Соответствующее заявление распространила сегодня, 24 июня, пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

На Смоленской площади заявили, что Москва продолжает следить за развитием ситуации в Эфиопии. Всем российским гражданам, находящимся в Эфиопии или планирующим поездку в эту страны, рекомендуется воздержаться от посещения региона Амхара.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 июня в эфиопском регионе Амхара группа заговорщиков попыталась организовать захват власти, но потерпела поражение. Вооруженные люди атаковали здание администрации региона Амхара в городе Бахр-Дар. В ходе нападения погибли несколько человек, в том числе губернатора региона Амхара Амбачеу Меконнен.

Стоит отметить, что в тот же день в столице Эфиопии был убит начальник генерального штаба Вооруженных сил страны Сааре Меконнен.