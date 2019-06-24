В прокуратуру Петербурга пожаловались на выборы еще в трех районах города

Санкт-Петербург, , 18:30 — REGNUM В прокуратуру Санкт-Петербурга поступили запросы от уполномоченного по правам человека в Петербурге Александра Шишлова относительно муниципальных выборов еще в трех районах города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 24 июня в аппарате городского омбудсмена.

В документе Шишлов привлекает внимание прокуратуры к возможным нарушениям избирательного законодательства в Калининском районе — в МО «Академическое» и «Пискаревка, а также в Красногвардейском районе — в МО «Ржевка», «Полюстрово», и в МО «Красненькая Речка» Кировского района.

На совещании с представителями территориальных избиркомов в понедельник выяснилось, что, например, в МО «Ржевка» выборы были назначены еще 9 июня, но информация была «доведена» до граждан таким образом, что на сегодня там не зарегистрировали ни одного кандидата. В «Полюстрово» выборы были назначены также 9 июня, зарегистрированных двое. Аналогичная ситуация в «Красненькой Речке» и «Пискаревке». В «Академическом» тоже не зарегистрировали ни одного кандидата, хотя избирательная комиссия муниципального образования (ИКМО) якобы назначила выборы еще 9 июня.

Ранее Александр Шишлов уже писал в прокуратуру относительно выборов в Московском и Выборгском районах. «Так, информация о назначении выборов в муниципальных округах «Сосновское», «Сампсониевское», «Пулковский меридиан» и «Звездное» была представлена и опубликована на сайте Санкт-Петербургской избирательной комиссии через 6−10 суток вместо установленного срока двое суток», — отмечал омбудсмен.

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Заметим, проблема сокрытия даты назначения выборов стала одной из самых распространенных в Петербурге в 2019 году. Между тем кандидатам дается лишь 20 дней на то, чтобы зарегистрироваться, поэтому такое поведение ИКМО «крадёт» у них и без того ограниченное время.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Горизбирком поступило более 200 жалоб на различные муниципалитеты, причем, как уточнили в ГИК, четверть из них приходится на «Сосновское», «Сампсониевское» и «Сергиевское».

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