Украинские работники в немецкой перспективе: Польша — лишь полустанок?

Варшава, , 05:37 — REGNUM Больше всего украинцев, работающих в Польше, составляют граждане в возрасте 26−35 лет, и среди трудовых мигрантов быстро растет число молодежи (18−25 лет). О результатах исследования «Работники с Украины — между Польшей и Германией», проведенного Центром Восточной Европы Варшавского университета и агентством по трудоустройству EWL, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

У большинства трудовых мигрантов есть высшее или неоконченное высшее образование (38,8%), украинские мигранты быстро осваивают польский, но при этом 45% опрошенных украинцев намерены в дальнейшем профессионально расти в других странах. И это польских работодателей тревожит, ведь заметно увеличивается группа желающих уехать из Польши в Германию, среди них каждый пятый готов уехать уже в текущем году, и число удваивается в 2020-м, когда в Германии вступит в силу новая миграционная политика. Уехать в эту страну хочет каждый четвертый украинский работник.

Между тем, по данным председателя комитета Польско-Украинской торгово-промышленной палаты по миграции и занятости Павла Кулаги, украинцы трудятся в каждой пятой польской фирме, и «многие компании давно бы закрылись, если бы не рабочие с Украины». Впрочем, настала ли пора бить тревогу и смогут ли все желающие уехать на заработки в Германию беспрепятственно это сделать?

Читайте подробности в статье Станислава Стремидловского «Украинцы голосуют ногами: сегодня — Польша, завтра — Германия?»