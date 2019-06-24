Понедельник, 24 Июня 2019 года
18:37:22 МСК

Помпео навестил короля Салмана и пообедал с принцем Мухаммедом

Политика

Госсекретарь США встретился с королем Саудовской Аравии в Джидде

Помпео навестил короля Салмана и пообедал с принцем Мухаммедом
Майк Помпео и Салман аль-Сауд

Джидда, Саудовская Аравия, 24 июня 2019, 18:17 — REGNUM  Госсекретарь США Майк Помпео провел переговоры с королем Саудовской Аравии Салманом аль-Саудом в Джидде, 24 июня передает агентство Reuters.

Также Помпео пообедал с наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом. Госсекретарь США обсуждал с королем и кронпринцем противодействие терроризму, иранскую угрозу, а также нападение на танкеры в Оманском заливе.

«Свобода судоходства имеет первостепенное значение», — написал Помпео в «Твиттере», комментируя переговоры.
Автор

Читайте также: Глава МИД Саудовской Аравии пригрозил Ирану новыми санкциями

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
США и Саудовская Аравия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить