Две партии не допущены к выборам в парламент Карачаево-Черкесии

Черкесск, , 18:12 — REGNUM Избирком Карачаево-Черкесии принял решение о недопуске к парламентским выборам двух партийных объединений — Партию возрождения России (ПВР) и Российскую партию пенсионеров за социальную справедливость. Члены избирательной комиссии нашли нарушения в организации предвыборной работы обеих партий, пишет интернет-портал «Черкесск».

Так, Партию возрождения России уличили в нарушениях при составлении списка кандидатов от партии в состав Народного собрания. Под ним стояла подпись руководителя президиума центрального совета организации, а не руководителя аппарата партии. Кроме того, внеочередное собрание регионального отделения ПВР прошло с нарушениями закона, считают в избиркоме.

Как отметили юристы, организации, члены ЦИК республики не вправе были принимать решение об отказе в допуске на выборы. Свои права партийцы намерены отстаивать в суде. Юристы ПВР также обратятся за поддержкой в Центризбирком и Следственный комитет РФ, а также к президенту РФ Владимиру Путину.

Что касается нарушений, которые допустила Российская партия пенсионеров, то о них ничего неизвестно. На сайте избиркома республики информации об этом нет.

Представители партий считают, что таким образом оба общественных объединения намерено лишают возможности участвовать в выборах в Народное собрание Карачаево-Черкесии, так как 30 июня окончится срок регистрации списка кандидатов, и у партий может не хватить времени, чтобы исправить недочеты и нарушения.

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Напомним, в единый день голосования в Карачаево-Черкесии состоятся выборы депутатов в Народное собрание республики шестого созыва. Будут распределены 50 мандатов. В нынешнем созыве парламента заседали депутаты от пяти политических партий: «Единой России», «Справедливой России», КПРФ, «Патриотов России» и ЛДПР.