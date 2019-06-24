«Возврат России в ПАСЕ покажет слабость позиций Киева в ЕС» — эксперт

Киев, , 17:55 — REGNUM Киев против возврата российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), но не может повлиять на позицию Евросоюза. Об этом 24 июня завил в эфире одного из украинских телеканалов внефракционный депутат Верховной рады (прошел от партии Блок Петра Порошенко) Сергей Лещенко.

«Мы выступаем против возвращения России, но при этом стоит отметить, что в Европейском союзе, который составляет ядро Совета Европы, есть консенсусное решение, что они будут делать уступку в сторону России. Они вернут её и таким образом будут стимулировать Россию к ведению диалога, чтобы они начали коммуницировать с европейцами в вопросах, которые касаются востока Украины. Нет ни одной возможности, чтобы остановить этот сценарий», — считает Лещенко.

По его словам, возврат России в ПАСЕ покажет слабость позиций Киева в ЕС. Лещенко считает, что после этого ЕС отменит экономические санкции и активизирует строительство «Северного потока-2».

«Для России это будет важной символической победой, которой они хотят показать слабость украинской позиции в Европейском союзе. Украина должна быть консолидирована, сильной и готовой дебатировать, бороться за украинский интерес, украинскую позицию в Страсбурге, в Брюсселе и везде, куда будут возвращать Россию. Сначала это Совет Европы, потом экономические санкции, потом возможность строить «Северный поток», — добавил Лещенко.

Депутат считает, что отмена антироссийский санкций стала результатом неэффективной внутренней и внешней политики бывшего руководства Украины.

«Это проигрыш предыдущего руководства Украины, которое не смогло реформами доказать европейцам насколько важно и дальше удерживать санкции. В Европе наблюдается определенная усталость от Украины, усталость от того, что Украина топчется на месте в вопросах реформ, привлечения инвестиций, защиты прав человека… Они уже хотят делать определенные уступки в сторону России, чтоб показать, что они не закрыты для России. Для Украины это плохие новости», — подытожил Лещенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая комитет министров Совета Европы поддержал позицию, что все страны-члены, в том числе Россия, должны голосовать на выборах нового генсека в июне. 3 июня регламентный комитет ПАСЕ принял резолюцию, которая меняет правила введения санкций в отношении делегаций, что может способствовать возвращению России в ПАСЕ.