Понедельник, 24 Июня 2019 года
18:06:09 МСК

Володин: первые шаги от ПАСЕ обнадеживают

Политика

Если резолюция будет принята, то депутаты полетят в Страсбург ночью

Володин: первые шаги от ПАСЕ обнадеживают
Иллюстрация: Duma.gov.ru
Вячеслав Володин

Москва, 24 июня 2019, 17:37 — REGNUM  Шаги, которые делают страны-делегаты Парламентской ассамблеи совета Европы (ПАСЕ), говорят о здравой позиции большинства стран-участниц. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 24 июня, об этом журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Надо дождаться решения (по резолюции о равноправии стран-делегаций). Первые шаги, которые делаются, они, в общем-то, обнадеживают и говорят о том, что большинство здраво подходит ко всем темам, которые могут быть для нас неприемлемы», — заявил Володин.

Однако он отметил, что Госдума пока не подавала заявку на возобновление членства в ПАСЕ.

«Мы вначале должны дождаться решения ПАСЕ по резолюции после этого мы подадим заявку. Мы заявку пока не отдавали. Мы сейчас дождёмся, как закончится заседание. Если будет принята резолюция, мы подадим заявку и наши коллеги в ночь вылетают», — отметил Володин.

Читайте ранее в этом сюжете: Площадка ПАСЕ нужна РФ – член Совфеда РФ Франц Клинцевич

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Государственная дума РФ VII созыва
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить