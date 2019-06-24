Володин: первые шаги от ПАСЕ обнадеживают

Москва, , 17:37 — REGNUM Шаги, которые делают страны-делегаты Парламентской ассамблеи совета Европы (ПАСЕ), говорят о здравой позиции большинства стран-участниц. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 24 июня, об этом журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Надо дождаться решения (по резолюции о равноправии стран-делегаций). Первые шаги, которые делаются, они, в общем-то, обнадеживают и говорят о том, что большинство здраво подходит ко всем темам, которые могут быть для нас неприемлемы», — заявил Володин.

Однако он отметил, что Госдума пока не подавала заявку на возобновление членства в ПАСЕ.

«Мы вначале должны дождаться решения ПАСЕ по резолюции после этого мы подадим заявку. Мы заявку пока не отдавали. Мы сейчас дождёмся, как закончится заседание. Если будет принята резолюция, мы подадим заявку и наши коллеги в ночь вылетают», — отметил Володин.

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