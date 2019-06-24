Киев: политики Запада хотят решить свои проблемы с Россией за счет Украины

Киев, 24 июня 2019, 17:32 — REGNUM На Западе некоторые политики хотят решить проблемы с Россией за счет Украины. Об этом 24 июня во Львове на заседании Межпарламентского совета Украина-НАТО заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, комментируя возможный возврат российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы.
Она сообщила, что сегодня «некоторые политики отдельных западных стран хотят решить свои проблемы с Российской Федерацией за счет Украины».
При этом она подтвердила информацию о том, что 140-й центр сил специальных операций вооруженных сил Украины прошел сертификацию как подразделение SOF НАТО.
Она заверила, что после спецназа сертификацию НАТО получат и другие украинские подразделения.
Она напомнила, что украинские подразделения «поддерживают Альянс и в Косово, и в Афганистане». Вице-премьер отметила, что Киев внедряет стандарты НАТО, чтобы стать полноправным членом альянса, не имея Плана действия по членству в НАТО.
Напомним, 17 мая комитет министров Совета Европы поддержал позицию, что все страны-члены, в том числе Россия, должны голосовать на выборах нового генсека в июне. 3 июня регламентный комитет ПАСЕ принял резолюцию, которая меняет правила введения санкций в отношении делегаций, что может способствовать возвращению России в ПАСЕ.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский военный спецназ прошел сертификацию как подразделение Сил быстрого реагирования НАТО. В частности, 140-й центр Сил специальных операций ВСУ прошел сертификацию как подразделение SOF и теперь имеет право привлекаться в Силы быстрого реагирования НАТО. Ранее в Литве украинский спецназ успешно сдал экзамены.
Кроме того, 21 июня в Польше военные специалисты от войск связи вооруженных сил Украины (J6) подтвердили полную совместимость «Интеграционной платформы «Дельта» Вооруженных сил Украины» с аналогичными системами альянса. Это позволяет ВСУ вести совместные операции в составе Объединенных сил вместе со всеми союзниками, находясь в едином информационном пространстве.
По данным министерства обороны Украины, это очень важный шаг Украины и ВСУ «на пути к обретению страной членства в НАТО».