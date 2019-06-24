Киев: политики Запада хотят решить свои проблемы с Россией за счет Украины

Киев, , 17:32 — REGNUM На Западе некоторые политики хотят решить проблемы с Россией за счет Украины. Об этом 24 июня во Львове на заседании Межпарламентского совета Украина-НАТО заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, комментируя возможный возврат российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

Она сообщила, что сегодня «некоторые политики отдельных западных стран хотят решить свои проблемы с Российской Федерацией за счет Украины».

«Они могут воспользоваться политической турбулентностью, в которой мы сейчас находимся», — сказала Климпуш-Цинцадзе, комментируя смену власти на Украине.

При этом она подтвердила информацию о том, что 140-й центр сил специальных операций вооруженных сил Украины прошел сертификацию как подразделение SOF НАТО.

Она заверила, что после спецназа сертификацию НАТО получат и другие украинские подразделения.

«Это подразделение будет базироваться в Украине и взаимодействовать с Альянсом в разных форматах. Мы не будем останавливаться на одном», — сказала Климпуш-Цинцадзе.

Она напомнила, что украинские подразделения «поддерживают Альянс и в Косово, и в Афганистане». Вице-премьер отметила, что Киев внедряет стандарты НАТО, чтобы стать полноправным членом альянса, не имея Плана действия по членству в НАТО.

«Несмотря на то, что все эти годы мы были вынуждены защищать нашу страну на востоке Украины, мы активно готовили наших военнослужащих (солдат, офицеров, инструкторов) совместно с нашими партнерами из разных стран Альянса, чтобы они могли действовать по стандартам НАТО. К сожалению, пока мы смогли внедрить в жизнь не все стандарты. Их более 1000. Даже сейчас есть страны-члены НАТО, которые до сих пор не смогли внедрить все стандарты Альянсы… Одновременно с защитой страны мы меняем наше войско, чтобы быть взаимосовместимыми с Альянсом, чтобы реализовывать цель по получению членства, которая закреплена в Конституции», — рассказала Климпуш-Цинцадзе.

Напомним, 17 мая комитет министров Совета Европы поддержал позицию, что все страны-члены, в том числе Россия, должны голосовать на выборах нового генсека в июне. 3 июня регламентный комитет ПАСЕ принял резолюцию, которая меняет правила введения санкций в отношении делегаций, что может способствовать возвращению России в ПАСЕ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский военный спецназ прошел сертификацию как подразделение Сил быстрого реагирования НАТО. В частности, 140-й центр Сил специальных операций ВСУ прошел сертификацию как подразделение SOF и теперь имеет право привлекаться в Силы быстрого реагирования НАТО. Ранее в Литве украинский спецназ успешно сдал экзамены.

Кроме того, 21 июня в Польше военные специалисты от войск связи вооруженных сил Украины (J6) подтвердили полную совместимость «Интеграционной платформы «Дельта» Вооруженных сил Украины» с аналогичными системами альянса. Это позволяет ВСУ вести совместные операции в составе Объединенных сил вместе со всеми союзниками, находясь в едином информационном пространстве.

По данным министерства обороны Украины, это очень важный шаг Украины и ВСУ «на пути к обретению страной членства в НАТО».