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Влсти Эфиопии уничтожили генерала, обвиняемого в попытке переворота

Политика

Генерал Циге оказал сопротивление при аресте и был убит

Аддис-Абеба, 24 июня 2019, 17:28 — REGNUM  Власти Эфиопии уничтожили генерала Асамнью Циге, пытавшихся устроить переворот в штате Амхара, 24 июня передает агентство Reuters.

Генерал Циге оказал сопротивление при аресте и был убит. Властями арестованы несколько его сообщников, причастных к атакам против властей штата вечером 22 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе попытки переворота в штате Амхара на севере Эфиопии были убиты пятеро человек, в том числе глава штата Амбачев Меконнен и генеральный прокурор Мигбару Кбеде.

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