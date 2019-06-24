Влсти Эфиопии уничтожили генерала, обвиняемого в попытке переворота

Аддис-Абеба, , 17:28 — REGNUM Власти Эфиопии уничтожили генерала Асамнью Циге, пытавшихся устроить переворот в штате Амхара, 24 июня передает агентство Reuters.

Генерал Циге оказал сопротивление при аресте и был убит. Властями арестованы несколько его сообщников, причастных к атакам против властей штата вечером 22 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе попытки переворота в штате Амхара на севере Эфиопии были убиты пятеро человек, в том числе глава штата Амбачев Меконнен и генеральный прокурор Мигбару Кбеде.

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