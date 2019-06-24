В Пекине обсуждают выполнение решений прошлогоднего форума КНР — Африка

Пекин, , 17:27 — REGNUM В Пекине проходит заседание координаторов из африканских стран по реализации решений прошлогоднего Пекинского саммита Форума по китайско-африканскому сотрудничеству. С участниками совещания встретился и выступил перед ними заместитель председателя КНР Ван Цишань, сообщает 24 июня Синьхуа.

В своем выступлении Ван Цишань отметил усилия нескольких поколений лидеров КНР и Африки, которые укрепили отношения между двумя сторонами, подтверждением которого является координационное совещание.

Пообещав вывести китайско-африканские контакты на уровень всестороннего стратегического сотрудничества и партнерства, зампред КНР выступил за строительство сообщества единой судьбы Китая и Африки.

Со своей стороны, гости с Черного континента назвали модель двустороннего взаимодействия «образцовым примером» для формата взаимоотношений «Юг — юг». Отметив достижения Китая, они выступили за дальнейшее углубление партнерства в совместном строительстве «Пояса и пути».