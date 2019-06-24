Понедельник, 24 Июня 2019 года
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Готовы повторить. Иран напомнил Вашингтону о сбитом беспилотнике

Политика

Нарушение границы страны повлечёт за собой уничтожение летательного аппарата

Готовы повторить. Иран напомнил Вашингтону о сбитом беспилотнике
Иллюстрация: Af.mil
RQ-4 Global Hawk

Тегеран, 24 июня 2019, 17:21 — REGNUM  Беспилотники США будут сбиты снова если нарушат границу Ирана, заявил командующий иранскими ВМС контр-адмирал Хосейн Ханзади, сообщает 24 июня агентство Tasnim.

«Мы все видели, что беспилотник был уничтожен. И мы говорим, что готовы это повторить. Враг это знает», — цитирует агентство слова Ханзади.

Напомним, 20 июня что иранским комплексом ПВО был сбит беспилотный разведчик ВМС США, нарушивший границу воздушного пространства исламской республики. Пентагон признал потерю летательного аппарата спустя почти сутки и заявил, что беспилотник был сбит в международном пространстве над Ормузским проливом.

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Противостояние Ирана и США
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