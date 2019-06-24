Российская и сирийская авиация нанесли тяжелые удары по Идлибу

Дамаск, , 17:20 — REGNUM Российские и сирийские самолеты 24 июня 2019 года нанесли тяжелые удары по южной части провинции Идлиб, поразив несколько объектов, находящихся под контролем террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и её союзников. Об этом сообщает новостной ресурс Al-Masdar News.

Согласно информации источников издания из провинции Хама, российские ВКС и сирийские ВВС нанесли ряд авиаударов по южной оси Идлиба на участке между городами Хан-Шейхун и Аль-Хобейт.

Помимо этих авиаударов, сирийские ВВС также нанесли удары по ряду районов в западной части Идлиба: по городам Кафр-Сиджна, Кафр-Набль, Маар-Зита, Маар-Хурмех, Шейх-Мустафа и Хазарин.

Джихадисты ответили на эти авиаудары, выпустив несколько артиллерийских снарядов и ракет по правительственным опорным городам Мхарде и Аль-Скалабия.

По данным из некоторых источников, Турция запретила подконтрольным боевикам применять ПЗРК против российской авиации. В то же время этот запрет не распространяется на самолеты сирийских ВВС. Уже трижды джихадисты сообщали об успешном применении ПЗРК против авиации Дамаска.