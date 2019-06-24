На Украине откроют архивы НКВД, КГБ и ВЧК

Киев, , 17:14 — REGNUM В Киеве откроют крупнейший на Украине архив документов силовых структур Советского Союза: Чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем, генеральной прокуратуры, Народного комиссариата внутренних дел СССР, Комитета государственной безопасности. Об этом 24 июня написала на своей странице в Фейсбуке жена директора Института национальной памяти Украины Владимира Вятровича, член Инициативной группы «Первое декабря», волонтер Ярина Ясиневич.

«Нашли для вас 11 тысяч квадратов в Киеве и сделаем здесь архив ЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. Помещение для архива Институту нацпамяти передал Нацбанк, оно добротное и здесь появится современный архив. Чтобы — «никогда снова». Для людей, которые ищут правду о судьбе родных — будет все в одном месте, просто, удобно и комфортно. А силовики и полиция будут заниматься присущей работой. Не историей», — отметила Ясиневич.

В свою очередь Вятрович заверил, что архив станет лучшим на Украине. При этом любой человек сможет получить доступ к архивным документам.

«Мы находимся на территории, которая принадлежит Национальному банку, в Монетном дворе. Часть помещений, которые тут есть передают под архив Государственного музея национальной памяти. Сейчас это 11 тыс. м.кв. Благодаря реконструкции площадь может быть увеличена до 18 тыс. Это восьмиэтажное здание, которое можно обустроить и сделать из него лучший в Украине архив, где будут храниться документы коммунистических спецслужб. Они будут не только храниться, их смогут использовать все люди, которые хотят узнать о прошлом Украины», — рассказал Вятрович 24 июня в эфире одного из украинских телеканалов.

По его словам, архив заработает через несколько лет.

«На этот год принято решение о создании проектно-бюджетной документации. В следующем году сможет говорить о реконструкции. Речь идет о нескольких лет прежде чем архив сможет заработать. Мы постараемся, чтоб хотя бы часть этих помещений как можно быстрее начала работать. К сожалению, в Украине только в 2015 году был принят закон об открытии архивов коммунистических спецслужб. Это на 20 лет позднее, чем в других странах Восточной Европы. Но мы уверенно догоняем эти страны», — добавил Вятрович.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году парламент Украины принял закон, который предусматривает открытие архивов репрессивных органов коммунистического режима. Закон предусматривает открытие всех архивов репрессивных органов СССР на Украине с 1917 по 1991 год.

Все архивы переданы Институту национальной памяти и рассекречиваются.