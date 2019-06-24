Вятрович обвинил Зеленского в отсутствии по языковому закону

Киев, 24 июня 2019, 16:56 — REGNUM На Украине происходит попытка пророссийского реванша в гуманитарной сфере. Об этом 24 июня заявил в эфире одного из украинских телеканалов директор Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович.
По его словам, президент Владимир Зеленский обязан озвучить свою позицию относительно закона о защите украинского языка и регистрации православной церкви Украины.
При этом он считает, что Зеленский «ретранслирует российские мифы» о дате начала Второй мировой войны.
Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня глава фракции Оппозиционного блока Вадим Новинский от имени 51 народного депутата парламента Украины передал в Конституционный суд представление о признании противоречащим Конституции закона об обеспечении функционировании украинского языка как государственного. По мнению авторов представления, закон нарушает гарантированное Конституцией право граждан говорить и обучаться на родном языке и дискриминирует граждан по языковому признаку, фактически вводя запрет на использование русского языка и языков других национальных меньшинств. Они считают, что закон полностью исключает русский язык из трудовых отношений, из сферы образования, сферы науки, сферы культуры, СМИ, сферы публичных мероприятий, сферы обслуживания потребителей, спорта, телекоммуникаций и связи, документооборота, переписки и других сфер жизни граждан, в которых не допустимо обязывать их использовать тот или иной язык.
Напомним, 20 июня Окружной административный суд Киева открыл производство по иску канонической Украинской православной церкви относительно якобы незаконности государственной регистрации Православной церкви Украины. Отмечается, что иск подан в отношении министерства культуры и государственного регистратора — КП «Центр правовой помощи и регистрации».