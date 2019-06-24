Вятрович обвинил Зеленского в отсутствии по языковому закону

Киев, , 16:56 — REGNUM На Украине происходит попытка пророссийского реванша в гуманитарной сфере. Об этом 24 июня заявил в эфире одного из украинских телеканалов директор Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович.

По его словам, президент Владимир Зеленский обязан озвучить свою позицию относительно закона о защите украинского языка и регистрации православной церкви Украины.

«В Украине очень много сигналов, которые могут говорить о попытках какого-то пророссийского реванша. Речь идет о представлении группы депутатов относительно обжалования в Конституционном суде закона о статусе украинского языка как государственного. Речь идет о представлении в суд регистрации Православной церкви Украины… Мне сложно сказать, отвечает ли это взглядам нового президента, но в любом случае отсутствие его четкой позиции относительно этих очень важных вопросов гуманитарной политики создает возможность для заявок о реванше», — сказал Вятрович.

«Я пока не вижу никакой политики в вопросе сохранения национальной памяти от господина Зеленского. Даже не знаю, кто отвечает за эти вопросы в Администрации президента. Никаких контактов с Администрацией президента нет. Видим только какие-то заявления. Иногда дельные, иногда менее дельные», — добавил Вятрович.

При этом он считает, что Зеленский «ретранслирует российские мифы» о дате начала Второй мировой войны.

«Последнее не очень дельное заявление от администрации президента касалось 22 июня, когда устами президента было заявлено, что именно в этот день в наш дом пришла война. Хотя на самом деле для украинцев Вторая мировая война началась не 22 июня, а 1 сентября 1939 года. Мне обидно, что, к сожалению, украинский президент ретранслирует российские мифы о начале войны 22 июня. Для России и Советского Союза этот миф чрезвычайно важен, чтобы не считать треть этой войны, когда Советский Союз воевал на стороне нацистской Германии. Мы надеемся, что президент учтет такие вещи, чтобы не повторять такие ошибки», — рассказал Вятрович.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня глава фракции Оппозиционного блока Вадим Новинский от имени 51 народного депутата парламента Украины передал в Конституционный суд представление о признании противоречащим Конституции закона об обеспечении функционировании украинского языка как государственного. По мнению авторов представления, закон нарушает гарантированное Конституцией право граждан говорить и обучаться на родном языке и дискриминирует граждан по языковому признаку, фактически вводя запрет на использование русского языка и языков других национальных меньшинств. Они считают, что закон полностью исключает русский язык из трудовых отношений, из сферы образования, сферы науки, сферы культуры, СМИ, сферы публичных мероприятий, сферы обслуживания потребителей, спорта, телекоммуникаций и связи, документооборота, переписки и других сфер жизни граждан, в которых не допустимо обязывать их использовать тот или иной язык.

Напомним, 20 июня Окружной административный суд Киева открыл производство по иску канонической Украинской православной церкви относительно якобы незаконности государственной регистрации Православной церкви Украины. Отмечается, что иск подан в отношении министерства культуры и государственного регистратора — КП «Центр правовой помощи и регистрации».