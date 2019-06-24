Эстонцев своеобразно поздравили с «Днём победы»

Таллин, , 16:55 — REGNUM «Сегодняшний парад отлично демонстрирует масштаб защищающей наших людей сетки безопасности. На параде мы видим стоящими бок о бок добровольцев из Кайтселийта и профессиональных военных Сил обороны, охраняющих внутреннюю безопасность полицейских и пограничников, спасателей, тюремных охранников и помощников полицейских, как наших соотечественников, так и многочисленных союзников и партнеров», — сказал премьер-министр Эстонии Юри Ратас на церемонии возложения венков к монументу победы в Освободительной войне в Тарту.

Тему безопасности также затронула президент Эстонии Керсти Кальюлайд в своей речи, посвящённой дню победы. «Каждый из нас может купить для дома небольшой запас еды или работающий на батарейках радиоприемник. Вспомнить способы оказания первой помощи. Скачать рассчитанное на кризисные ситуации мобильное приложение Найскодукайтсе или держать под рукой инструкции, которые государство разослало людям несколько месяцев назад», — приводит её слова издание postimees.ee.

Эстонский «День победы» не случайно празднуется 23 июня, — рядом с отмечаемым в РоссииДнём памяти и скорби 22 июня. В действительности, то, что в Эстонии называют «Освободительной войной», было боевыми действиями частей бывшей царской армии и эстонцев против немецкого ополчения (Ландсвера), и отдельно — против красноармейцев. Боевые действия шли с 28 ноября 1918 года по 3 января 1920 года, а для объявления «Днём победы» 23 июня пришлось объявить один из малозначительных эпизодов войны — сражение при Цесси (Вынну) — «ключевым» событием.