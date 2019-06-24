«Атмосфера безопасности вокруг Армении не разрядилась»: Пашинян

Ереван, 24 июня 2019, 16:52 — REGNUM
Об этом на очередном заседание Совета безопасности Армении, сегодня, 24 июня, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Как передаёт пресс-служба правительства Армении, он отметил, что в повестку заседания совбеза входят также текущие вопросы касательно региональной ситуации и решения, принятые в результате их обсуждения.
Премьер-министр выразил уверенность, что удастся найти необходимый инструментарий, чтобы не возникло дополнительных рисков для Республики Армения либо они были в управляемых рамках.
«Безопасность Республики Армения и Республики Арцах, конечно, являются серьезнейшими приоритетами для нашего правительства. И в этом направлении перед нами стоит вопрос решения не только текущих, среднесрочных, а также стратегических, долгосрочных задач», — подчеркнул Пашинян.
По его словам, эти обсуждения, конечно, происходят не только в формате Совета безопасности, но и в политической среде, в виде различных консультаций в формате правительства.
«Но, конечно, Совет безопасности — это тот орган, где результаты всех этих обсуждений должны обобщаться и превращаться в практические результаты и решения», — отметил глава правительства.