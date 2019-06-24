Эстония закупит ПТУР SPIKE на 40 миллионов евро

Таллин, , 16:47 — REGNUM На днях министерство обороны Эстонии и компания Eurospike подписали рамочное соглашение на сумму в 40 миллионов евро. Соглашение предполагает поставку Эстонии комплексов противотанковых управляемых ракет SPIKE-LR, ракет к ним, техническое обслуживание и обучение персонала.

Компания Eurospike — это европейское совместное предприятие Rafael Advanced Defence Systems, Diehl Defence и Rheinmettal Defence. Об этом сообщает новостной ресурс Defense-aerospace.com.

ПТРК Spike-LR (Long Range) относится к многоцелевым ракетным комплексам. Он может быть использован в переносном варианте либо на транспортном средстве. Кроме того, им можно оснастить вертолет или надводный корабль.

Задача этого комплекса заключается в поражении бронетанковой техники, в том числе, той, которая оснащена современной динамической защитой. Комплекс также может поражать фортификационные сооружения, живую силу противника. По некоторым открытым данным, комплекс ракет с тандемной кумулятивной боевой частью способен пробить 700 миллиметров гомогенной брони.

Эстония является 32-м государством-пользователем ракеты SPIKE и 19-м среди стран ЕС и НАТО. На сегодняшний день по всему миру поставлено более 30 000 подобных ракет, при этом более 5500 ракет были выпущены как в учебных, так и в боевых условиях.