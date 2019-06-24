Более 200 жалоб на нарушения избирательных прав поступило в Петербурге

Санкт-Петербург, , 16:52 — REGNUM Более 200 жалоб поступило в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию (ГИК) на нарушения избирательных прав граждан в ходе муниципальной выборной кампании. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 24 июня в Горизбиркоме Северной столицы.

ГИК признает, что действия и бездействие некоторых муниципальных советов и избиркомов муниципальных образований (ИКМО) привели к нарушению пассивного избирательного права. Речь идет о сокрытии даты объявления выборов, в связи с чем кандидаты не могли подать документы для регистрации.

«Всего поступило более 200 обращений о нарушении законодательства о выборах, в том числе по всего по трем муниципальным образованиям (Сампсониевское, Сосновское, Сергиевское) поступила четверть из этих обращений», — заявили в ГИК.

Ранее ИА REGNUM уже сообщало об этих муниципалитетах. Так, председателя ИКМО «Сосновское» Михаила Жарова уже предложили привлечь к административной ответственности после того, как он проявил «наглость и неуважение» и к Горизбиркому, и к закону. Выборы в «Сосновском» объявили еще 10 июня, но об этом никто не знал около недели, и до сей поры муниципалитет не предоставил нужных документов в ГИК.

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Напомним, у кандидатов есть всего 20 дней на то, чтобы зарегистрироваться, и этот срок зависит от даты объявления выборов в каждом конкретном муниципалитете. В субботу, 22 июня, Горизбирком принял решение, обязывающее принимать документы у кандидатов в соответствии с рекомендациями ЦИК — каждый день, включая выходные, с 9:00 до 18:00, а также по принципу «до последнего посетителя».

Однако, как сообщили очевидцы, множество муниципалитетов продолжают игнорировать распоряжения Горизбиркома, и в прошедшие выходные не работали. Среди них то же МО «Сампсониевское», а также «Гагаринское», «Пулковский меридиан», «Светлановское» и другие.

В понедельник, 24 июня, Горизбирком провел аппаратное совещание с председателями Территориальных избиркомов (ТИК), которые доложили о ходе муниципальной кампании на их территориях.

«Обобщая полученную от них информацию, следует отметить, что в абсолютном большинстве муниципальных образований подготовка к выборам ведется открыто, с соблюдением всех процедур, предусмотренных законом и решениями Санкт-Петербургской избирательной комиссии», — полагают в ГИК.

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Председатель Горизбиркома Виктор Миненко поручил главам территориальных избиркомов (ТИК) взять под «личный жесткий контроль неукоснительное соблюдение местными избиркомами принятых Санкт-Петербургской избирательной комиссией решений».

В частности, речь идет об оперативной передаче в Горизбирком всех ключевых документов, относящихся к местным выборам, а также о восьмичасовом рабочем дне без выходных и до последнего посетителя.

Кроме того, Миненко вновь обещал, что «к защите избирательных прав будут подключены правоохранительные органы: ГУ МВД и прокуратура».

«Нужно навести порядок и вывести избирательную кампанию в штатный режим. Все документы должны быть представлены в горизбирком. Даю всем сутки», — объявил Миненко.

Выборы депутатов в 109 внутригородских муниципалитетах Петербурга должны пройти 8 сентября 2019 года. Необходимо заместить 1550 депутатских мандатов.

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