Представители Украины сообщили, как они будут срывать возвращение в ПАСЕ РФ

Киев, , 16:46 — REGNUM В украинской делегации в ПАСЕ объяснили, как планируют сегодня, 24 июня, сорвать голосование о возвращении российской делегации в Ассамблею.

Подробности замысла обнародовал для украинских масс-медиа представитель Киева, депутат Верховной рады Георгий Логвинский, передает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, по его словам, представители Украины подали 226 правок к рассматриваемому документу, что должно затянуть его рассмотрение и в итоге поменять политическую ситуацию.

«По нашей инициативе с Владимиром Арьевым (глава делегации Украины в ПАСЕ — ред.), при поддержке делегации и группы настоящих правозащитников решили детально проработать русский доклад и подали 226! правок, с целью улучшить и дополнить текст. Минимальный срок рассмотрения — часов 6. Это наверняка поломает планы России и их проводников. Дальше будет борьба за каждое слово которое может привести к совсем противоположному для русских результату и явно меняет ситуацию. Так что друзья, мы боремся до победы и не смотря на сложности и разочарования не опускаем руки», — сообщил Логвинский.

Чуть позже он сообщил какие «умные и красивые поправки» к докладу ПАСЕ внесла украинская сторона.

«Например… Олег Ляшко (депутат Верховной рады, лидер Радикальной партии — ред.) подал предложение обязать всех делегатов Ассамблеи подписать декларацию о том, что Крым — это Украина, и тем самым показать, что парламентарии являются настоящими европейцами», — заявил он.

ИА REGNUM напоминает, что украинская делегация сражается за то, чтобы не допустить возвращения в ПАСЕ представителей России. Ранее сегодня представители Киева уже пытались добиться отставки президенту АссамблеиЛилиан Мари Паскьеза якобы нарушение регламента.