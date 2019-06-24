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Подконтрольная Фанару ПЦУ лишила Филарета Киевской епархии

Политика

Раскол раскольников на Украине углубляется

Киев, 24 июня 2019, 16:38 — REGNUM  Так называемый синод раскольничьей «православной церкви Украины» лишил раскольника Филарета Денисенко «канонических прав» управления Киевской епархией. Об этом сегодня, 24 июня, заявил архиепископ-раскольник Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря.

По его словам, несмотря на лишение «канонических прав», Филарет остается в составе епископата ПЦУ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Филарет заявил, что он восстанавливает «Киевский патриархат» и выходит из-под контроля ПЦУ. Также Филарет заявил, что «томос об автокефалии», выданный ПЦУ константинопольским патриархатом, не соответствует статусу автокефальных церквей и ставит украинских раскольников в зависимость от Константинополя.

В ПЦУ естественно заявили, что Филарет ни на что подобное права не имеет. После этого его и лишили «канонического права» на Киевскую епархию. Евстратий Зоря пояснил, что Филарет теперь может писать письмо на имя главы ПЦУ Епифания Думенко с просьбой собрать синод и решить его дальнейшую судьбу.

Также синод ПЦУ решил подчинить Киевскую епархию, которой управляет Филарет, напрямую Епифанию Думенко.

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Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
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