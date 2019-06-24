Полпред президента РФ в ЮФО высказался против кумовства и семейственности

Ростов-на-Дону, , 16:32 — REGNUM На существенные недоработки в кадровом подборе указал полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов на совете с главами регионов ЮФО. Он потребовал от организаторов выборов и правоохранительных органов обеспечить «тщательные проверки кандидатур, вносимых на предстоящие 8 сентября выборы в регионах». Также Устинов высказался против «кумовства и семейственности, клановости и коррупции».

«Практика выдвижения кандидатов на выборные должности в регионах свидетельствует о существенных недоработках в кадровом подборе. За чистоту кадрового подбора кандидатов должны нести персональную ответственность уполномоченные должностные лица — организаторы избирательного процесса, а также сотрудники правоохранительных органов. В представительную власть стремятся попасть и преступники. Указанное ставит крест на эффективной внутренней политике и исключает доверие граждан к выборному процессу», — цитирует Устинова ТАСС.

Уделить особое внимание к этой проблеме он потребовал от глав Республики Калмыкия, Краснодарского края, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей.

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На пост губернатора Астраханской области претендуют 8 человек

ИА REGNUM напоминает, что 8 сентября 2019 года жители Астраханской и Волгоградской областей выберут губернатора, жители Калмыкии — главу республики. Также по итогам единого дня голосования будет сформирован новый состав парламентов Волгоградской области, Крыма и Севастополя.

Стоит отметить, что новым составом Государственного совета Крыма из числа кандидатур, предположенных президентом РФ, будет избран глава республики.

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