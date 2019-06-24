ЛДПР пополнил список кандидатов в губернаторы Мурманской области

Мурманск, , 16:28 — REGNUM В Мурманской области в предвыборную гонку включился кандидат от ЛДПР Максим Белов. Его кандидатуру партия выдвинула на региональной конференции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Максим Белов является председателем комитета Мурманской областной думы по экономической политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству. Его кандидатура стала восьмой в списке претендентов на пост главы региона.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее документы в избирком подали: врио губернатора, член «Единой России» Андрей Чибис, член КПРФ Михаил Антропов, Виталий Измайлов от «Гражданской платформы», военный пенсионер Геннадий Тупикин и самовыдвиженец Николай Дмитренко и член «Справедливой России» Василий Буров.

Выборы губернатора Мурманской области намечены на 8 сентября 2019 года.