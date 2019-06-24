Саакашвили призывает соратников в Грузии продолжать акции

Тбилиси, , 16:17 — REGNUM Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили призывает своих соратников не соглашаться с предложением Иванишвили и не идти на консультации по пропорциональной избирательной системе. Об этом Саакашвили заявил в своем видеообращении к согражданам, традиционно распространенном через соцсети и телекомпании.

Он подчеркнул, что предложение Иванишвили — ничто иное как попытка «прорусского олигарха повернуть течение событий по российскому сценарию» и протянуть свою власть до 2020 года, а затем завести в парламент купленные им мелкие партии и положить в карман всю Грузию.

«Разве за это вы боролись? Детям выкололи глаза, совершили небывалое, и всё это для чего? Чтобы Иванишвили сохранил Гахарию, сохранил нынешнюю избирательную комиссию и сидел на месте до 2020 года. До тех пор, пока всё не уладит, не задержит всех, не закроет «Рустави-2», а карательные операции он уже объявил, и не прояснит ситуацию со всеми. Никакого нулевого барьера во всем мире не существует. Это пророссийский проект, по которому будут куплены мелкие партии, развалены объединения, а Иванишвили окончательно положит в карман всю Грузию. И для этого вы проливали кровь и во всем мире развернулось такое движение?!» — возмущенно заявил Саакашвили.

Он призвал соратников не соглашаться на предложения председателя правящей партии, требовать отставки главы МВД Георгия Гахарии, освобождения всех арестованных во время разгона акции протеста и проведения досрочных выборов. А до этого — роспуска нынешнего состава ЦИК и назначения новой комиссии, которая будет проводить выборы под контролем международных наблюдателей.

Как известно, председатель правящей партии Бидзина Иванишвили предложил всем политическим партиям консультации по реформе избирательной системы, введению пропорциональной системы и проведению выборов 2020 года по этой системе. Он также предложил убрать избирательный барьер и ввести нулевой барьер, чтобы в будущем парламенте было представлено как можно больше партий.

Напомним, что проведения парламентских выборов по пропорциональной системе грузинская оппозиция требует давно. Это требование звучало еще в период правления Саакашвили. «Грузинская мечта» и ее лидеры до прихода к власти обещали обеспечить введение именно такой системы, но постоянно оттягивали это решение. После внесенных в конституцию и избирательное законодательство очередных поправок было решено, что выборы в парламент 2020 года пройдут по смешанной системе, а законодательный орган 2024 года будет избран уже по пропорциональной системе. Но оппозиция продолжала настаивать на проведении выборов 2020 года по пропорциональной системе.

Решение правящей партии «спровоцировали» события, начавшиеся в Тбилиси 20 июня, формальным поводом для которых стало проведение в парламенте Грузии 26-й сессии МАП, председателем которой в настоящее время является российский депутат Сергей Гаврилов. Предоставление ему кресла председателя парламента опротестовали соратники экс-президента Михаила Саакашвили в грузинском парламенте и сорвали заседание, после чего прибывшие в Тбилиси делегаты покинули Грузию.

А за пределами парламента на проспекте Руставели началась акция протеста, главными лозунгами которой были «Россия — оккупант», «Отставка председателя парламента», «Отставка главы МВД» и «Проведение выборов по пропорциональной системе». После того как митинговавшие у здания парламента сторонники этих требований по призыву лидеров оппозиции пошли на штурм парламента, власти разогнали митинг, применив спецсредства. Пострадало несколько сотен человек, в том числе митингующих и полицейских. На следующий день правящая партия сообщила об отставке Ираклия Кобахидзе с поста председателя парламента, но акции на этом не закончились. Они продолжились 22 и 23 июня, и главными их участниками стали молодые люди, представляющие себя как студенты грузинских вузов. Оппозицию первоначально к микрофонам не допускали, но постепенно один за другим на акции стали выступать как соратники Саакашвили, так и лидеры других оппозиционных партий. Требования неизменны. За исключением одного, которое уже выполнено, — отставки спикера парламента. Организаторы акции заявляют, что будут продолжать митинги и шествия до тех пор, пока все их требования нынешняя власть не выполнит.