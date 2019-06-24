Запад смягчает позицию по отношению к России?

Дмитрий Алимкин, , 16:58 — REGNUM

Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что собирается нормализовать отношения с Россией и с Китаем. Вину за охлаждение отношений с Россией он при этом свалил на демократов и лично спецпрокурора Роберта Мюллера, устроившего «охоту на ведьм» с поисками «русского следа» на выборах президента США 2016 года.

Ранее президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции после встречи с Трампом сказал, что надеется на улучшение отношений с Россией. Правда, он уравновесил своё заявление традиционными враждебными выпадами против России, но так надо — жанр требует. Над словами Дуды о том, что поляки храбрее русских, все уже посмеялись, повторяться не буду. Возможно, польский президент учуял «пророссийское» настроение своего «патрона» и хотел ему угодить? Может быть.

В новом составе Европарламента правые организовали фракцию «Идентичность и демократия», которая в два раза больше их старой фракции. Конечно, от них ожидали большего успеха, но и это — некоторый успех. Как известно, западноевропейские правые — за улучшение отношений с Россией. На презентации новой фракции сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Йорг Мойтен высказался за «прагматичные отношения» с Россией и отмену антироссийских санкций.

Президент Финляндии Саули Ниистё на днях позволил себе пошутить о «святом». Он сравнил Россию с казаком, который «забирает то, что плохо лежит», и сказал, что кое-кому надо было получше следить за своим имуществом. Хотя прямым текстом это не было произнесено, понятно, что речь идёт о Крыме.

И самое удивительное — визит президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Москву, где она неизвестно о чём говорила с российским президентом, а также заявление эстонского министра экономики Таави Ааса, который усомнился в безопасности отключения от энергетической системы БРЭЛЛ.

Что происходит? На Западе начался какой-то странный приступ любви к России. Что это может значить?

Полагаю, что все эти и другие аналогичные высказывания следует сопоставить с заявлениями президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина во время государственного визита последнего в Россию. Лидеры России и Китая заявили о «всеобъемлющем стратегическом взаимодействии», «новой эпохе» в развитии информационных технологий (в частности 5G) и о «решительной поддержке в вопросах, касающихся коренных интересов друг друга» в новой «непростой и далеко не однозначной международной ситуации».

А ещё Путин на Петербургском международном экономическом форуме рассказал про мудрую обезьяну, которая сидит на скале и ждёт, чем закончится схватка двух тигров в долине. Некоторым комментаторам показалось, что это шутка. Но в действительности Путин изложил стратегию, которую уже давно предлагали принять люди, хорошо знакомые с китайской спецификой. Всё это означает, что между Россией и Китаем наметился не сказать чтобы стратегический союз, но переход России на сторону Китая в схватке с США. Тигры сегодня — это Китай и Америка, а России лучше всего побыть мудрой обезьяной.

Совершенно очевидно, что американцам нельзя допустить такого развития событий, и они предпримут все усилия для того, чтобы Россия осталась в зоне влияния доллара США и не попала в нарождающуюся альтернативную валютную систему, не будем называть её «китайской».

В США знают, как некоторые круги в Москве с надеждой глядят на Запад, пытаясь рассмотреть хоть какие-то признаки смягчения отношения. Эти люди готовы обманывать сами себя, так им хочется, чтобы «хозяин» их простил. Малейший полувзгляд или полуслово они трактуют как признак скорого снятия санкций, и пусть всё будет как раньше! На них и рассчитаны все эти заявления западных лидеров о необходимости нормализации отношений с Россией. Только не поворачивайтесь к Китаю!

Одновременно в самой России всяческие патриоты разной степени достоверности включают на полную мощность страшилки о Китае, с которым нельзя дружить. Дескать, Китаю союзники не нужны, а нужны только бесправные вассалы. Короче, китайцы нас «съедят».

Скажу по секрету — никаких союзов между странами только из соображений доброты душевной не бывает. В жестокой и циничной мировой политике любые союзы всегда вынужденные. И сейчас, когда Китай, как и было понятно всем ранее, не успел переключить своё производство на внутренний спрос до закрытия для него североамериканского рынка, он нуждается в союзниках для создания своей, альтернативной валютной зоны. Иначе — падение темпов роста экономики и очень большие социальные проблемы, перерастающие в политические.

Как России стать равноправным союзником Китая — другой вопрос. На этот счёт некоторые соображения имеются, надо только не ударить лицом в грязь.

Насчёт санкций — их не отменят никогда. И не мечтайте. Это не значит, что санкции — на века. Вопрос об антироссийских санкциях имеет смысл только в существующей экономической реальности. Чтобы было понятнее: на вопрос, «когда окончилась перестройка в СССР», правильный ответ — «никогда», потому что закончился СССР, и понятие «перестройка в СССР» потеряло смысл. Также будет и с антироссийскими санкциями. В новой экономической реальности они никого (ну, почти никого) волновать не будут.

В общем, давайте не будем забывать про «данайцев, дары приносящих», и осторожнее относиться к предложениям дружбы с Запада.