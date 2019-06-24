Понедельник, 24 Июня 2019 года
16:00:27 МСК

В Курганской области стать губернатором хотят четыре человека

Политика

Из них один самовыдвиженец

В Курганской области стать губернатором хотят четыре человека
Иван Шилов © ИА REGNUM
Шахматы

Курган, 24 июня 2019, 15:52 — REGNUM  В Курганской области количество кандидатов, выдвинутых на пост губернатора, достигло четырёх. Об этом сообщили журналистам в облизбиркоме.

Свои документы подала кандидат от «Справедливой России» Татьяна Майборода. Как пишет издание Накануне.ru, она возглавляет институт экономики и права Курганского государственного университета.

Также ранее документы подал врио губернатора Вадим Шумков. Он идёт на выборы самовыдвиженцем. Затем свои документы сдали в избирком депутат городской думы Яков Сидоров (КПРФ) и депутат облдумы Юрий Ярушин (ЛДПР).

Напомним, выборы главы Зауралья пройдут 8 сентября.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выборы губернатора Курганской области — 2019
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить