В Курганской области стать губернатором хотят четыре человека

Курган, , 15:52 — REGNUM В Курганской области количество кандидатов, выдвинутых на пост губернатора, достигло четырёх. Об этом сообщили журналистам в облизбиркоме.

Свои документы подала кандидат от «Справедливой России» Татьяна Майборода. Как пишет издание Накануне.ru, она возглавляет институт экономики и права Курганского государственного университета.

Также ранее документы подал врио губернатора Вадим Шумков. Он идёт на выборы самовыдвиженцем. Затем свои документы сдали в избирком депутат городской думы Яков Сидоров (КПРФ) и депутат облдумы Юрий Ярушин (ЛДПР).

Напомним, выборы главы Зауралья пройдут 8 сентября.