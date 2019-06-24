МИД Турции: С-400 куплены у России вопреки угрозам США

Анкара, , 15:52 — REGNUM Российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 приобретены Турцией вопреки угрозам со стороны США. Об этом заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, передает телеканал NTV.

Чавушоглу подчеркнул, что ракетные комплексы куплены вне зависимости от того, какие решения о санкциях против Турции будут приняты и какие заявления последуют от США.

«Сейчас обсуждаются сроки поставок С-400 в Турцию. Отказа от поставок не будет», — заявил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее помощник госсекретаря США по военно-политическим вопросам Кларк Купер назвал весьма вероятным введение санкций против Турции за покупку российских ЗРС «Триумф». Источники Bloomberg информировали о рассмотрении жётских мер, призванных ударить по турецкой экономике.

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