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В Екатеринбурге оштрафовали чиновника из-за госзакупок

Политика

На три тысячи рублей

Екатеринбург, 24 июня 2019, 15:36 — REGNUM  В Екатеринбурге оштрафовали муниципального чиновника за нарушение в области государственных закупок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Чиновник — один из начальников подразделений в департаменте по управлению муниципальным имуществом (ДУМИ). В декабре 2018 года в мэрии запрашивали котировки по контракту о предрейсовой проверке автомобилей на сумму 132 тысяч рублей. Извещение о запросе было сделано с нарушением федерального закона о госзакупках: допущены ошибки, не указаны некоторые данные.

В итоге прокуратура оштрафовала чиновника на три тысячи рублей по факту административного правонарушения.

Напомним, в ДУМИ не так давно сменился руководитель. Новый главой департамента в марте 2019 года стала Майя Строшкова, более восьми лет занимавшая должность замруководителя.

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