Во всем виноваты китайцы, или кто вырубает бурятскую тайгу

Владимир Бадмаев, , 18:27 — REGNUM

В сети появилась петиция, где автор от имени жителей Хоринского района Бурятии довольно эмоционально призвал всех неравнодушных людей, экологические и общественные организации сплотиться и противостоять уничтожению природы «в интересах стороннего обогащения» (к этому «стороннему обогащению» мы позже вернемся). В соцсетях и мессенджерах распространяются панические сообщения о злобных китайцах, которым отдали Хоринской район, неизбежно сопровождающиеся призывами распространять, а не рефлексировать.

«Мы хотим предотвратить варварскую вырубку леса в лесничествах Хоринского района и призываем власти и общественность обратить самое пристальное внимание на нашу сложную ситуацию», — пишет автор петиции.

С этим призывом можно было бы легко согласиться, если бы не одно но. Проблема варварской вырубки в республике существует давно, и возникла она отнюдь не с приходом китайской компании. Которая, к слову, еще не начинала работать.

Как сообщало ИА REGNUM, площадь вырубок с каждым годом в республике увеличивается. Если в 2016 году в Бурятии, только по официальным данным, было выявлено 1025 случаев незаконной рубки, то в 2018 году уже 1437. В 2016 году черные лесорубы нанесли ущерб в 28,1 тыс. кубометров древесины, а в 2018-м — 34,9 тысяч. Напомним, это всего лишь официальные данные, тогда как реальные могут быть гораздо больше.

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Причём это именно варварские вырубки — без всякого плана и экспертизы рубок, без проведения лесовосстановительных работ, с оставлением на месте отходов, которые становятся причиной многих пожаров. А главной проблемой является всё же не вырубки в принципе, а беспорядочные вырубки.

Об отсутствии порядка уже давно и много говорят сами представители власти, начиная от президента и премьер-министра России, спикера Совета Федерации, заканчивая депутатами Народного Хурала Бурятии. В мае в правительстве республики признали, что имеют дело с картельным сговором в лесной отрасли.

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Как передавал «МК в Бурятии» со ссылкой на специалистов минприроды республики, стоимость пиломатериала на внешнем рынке почему-то сопоставима со стоимостью круглых необработанных лесоматериалов и даже ниже, чего в принципе быть не должно.

«Цены на пиломатериалы свидетельствуют о не рыночном уровне цен, сложившихся на рынке лесоматериалов в Бурятии, учитывая, что себестоимость обработанных лесоматериалов не может быть ниже стоимости необработанных», — говорится в справке, составленной специалистами.

В результате на границе экспортеры продают пиломатериалы за 9 тыс. рублей за кубометр, а по бумагам — за 1,8 тыс. С последней цифры уплачиваются налоги в бюджет. Зампред правительства республики Петр Мордовской и ранее отмечал эту странность, заявляя, что так быть не должно. Однако остается можно.

Эту картину всеобщего негласного компромисса разрушает приход компании, готовой работать в легальной сфере. Как заявил глава Бурятии Алексей Цыденов, «МТК-Дженькей» должна инвестировать около 700 млн рублей в создание в Бурятии лесоперерабатывающего комплекса, лишь после чего она получит доступ в лес.

«Лес получают под жесточайшим контролем, которого нет ни у кого из других лесопользователей, к примеру, условия стопроцентного лесовосстановления прописываются отдельно. Если мы говорим о сохранении леса, про правильную лесодобычу, такие инвестсоглашения только усиливают контроль. В обязательном порядке предусмотрено то, что все работники получают белую зарплату, потому что, если будут нарушения, в том числе трудового законодательства, то сразу инвестсоглашение расторгается», — цитирует слова главы «Байкал-Daily».

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Как будут на это реагировать деятели криминализованной и коррумпированной лесной отрасли? Думаю, спрогнозировать может каждый. Но учитывая, что банальные обвинения в вырубке леса будут выглядеть не слишком искренними, учитывая, что именно это и происходит сегодня в республике, упор сделан на национальной принадлежности хозяев компании.

Здесь мы возвращаемся к петиции, где говорится об уничтожении природы «в интересах стороннего обогащения». На вырубании тайги в Бурятии, Иркутской области и в Забайкалье сегодня уже обогащаются отдельные люди. Но это не сторонние пришельцы, это наш криминал, это наши коррумпированные чиновники. В общем, наши люди. И плевать, что их вырубка, зачастую прикрываемая пожарами, ведётся гораздо более варварскими методами, чем те, что предлагают китайцы.

Впрочем, отдельные предприниматели из других стран также готовы внести свою лепту в разжигание у нас национализма. Как ранее признался глава группы компаний Gео Group Ву Таеквонг, он просил российские власти не пускать в Бурятию китайцев, которые «думают только о деньгах», предложив взамен хорошо пахнущие корейские деньги.

«И пока я живу, я не хотел бы, чтобы они (китайцы, — прим. ред) проникли на Байкал, в Бурятию. В то же время из Кореи могут пойти дружественные инвестиции, которые будут работать на развитие вашего региона», — отметил предприниматель.

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Чуть позже на российско-корейском бизнес-форуме он вновь подтвердил, что считает китайцев, а также японцев главными конкурентами Южной Кореи за ресурсы «северо-восточной Азии».

Однако ни китайцы, ни корейцы с японцами не обустроят нам наши «великие и обильные земли». Поскольку любой иностранный инвестор заинтересован в выводе большего числа денег из страны, чем было вложено. При этом все согласны с тем, что существующие методы вырубки также ничего, кроме экологических бедствий, не вызовут.

За примерами того, как может быть, далеко ходить не нужно. В советские времена в том же Хоринском районе, Заиграевском и Прибайкальском районах Бурятии существовали лесхозы и леспромхозы, в которых люди жили не в пример зажиточнее, чем в соседних колхозах и совхозах. А правление предприятия «Забайкаллес» занимало здание едва ли не больше, чем правительства республики, а её шпиль остаётся наряду с «головой Ленина» архитектурной доминантой центральной площади Улан-Удэ.

Есть ли сегодня у российского государства шансы для восстановления былого величия? Безусловно, да. И речь идет даже не о госпредприятиях, которых почему-то многие опасаются, а кредитно-финансовых, а также налоговых и таможенных инструментах. Частично идею ранее озвучивала Валентина Матвиенко, которая призвала ввести временный мораторий на вывоз леса. Однако одними запретительными мерами сложно создать что-либо новое, стоит понимать, что в черные лесорубы идут зачастую сами местные жители из-за отсутствия других источников доходов.