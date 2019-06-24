Толстой: Делегация РФ вечером вылетает в ПАСЕ

Москва, , 15:27 — REGNUM Российская делегация вечером вылетает в ПАСЕ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 июня, об этом заявил вице-спикер Госдумы, глава российской делегации Петр Толстой («Единая Россия»).

«Российская делегация сегодня вылетает в ПАСЕ. Я как руководитель делегации держу связь с нашим постпредстом в Страсбурге, мы следим за дискуссиями, которые идут на площадке ПАСЕ», — сказал Толстой.

«Приятно отметить, что пока здравомыслящему большинству наших коллег-депутатов ПАСЕ удается противостоять некоторой истеричности небольшого меньшинства», — добавил он.

Вместе с тем участники летней сессии организации отвергли предложение о проведении срочных дебатов по вопросу привлечения России к ответственности за неплатеж членских взносов в размере около 60 млн евро.

Кроме того, стало известно, что Парламентская ассамблея Совета Европы не будет проводить срочные дебаты по расследованию кружения малайзийского Boeing рейса MH17 на Украине в 2014 году.

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