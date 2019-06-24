В ПАСЕ проголосовали против обсуждения темы взносов России

Страсбург, Франция, , 15:23 — REGNUM Участники сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) отказались обсуждать вопрос о привлечении России к ответственности за неуплату членских взносов, сообщает 24 июня ТАСС.

Отмечается, что инициативу поддержали только 46 делегатов, тогда как 77 высказались против.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году делегация России в ПАСЕ была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ. В мае 2019 года на встрече в Хельсинки главы МИД стран СЕ заявили, что приветствовали бы участие в июньской сессии ПАСЕ всех делегаций.

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