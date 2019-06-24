El Pais: в Триполи разочаровались в «ливийской весне»

Триполи, , 15:19 — REGNUM «Мужчина зарабатывает себе на жизнь, фотографируя детей с олененком на площади Мучеников в центре Триполи, там, где Муаммар Каддафи произносил свои речи вплоть до 2011 года. В полукилометре к востоку, на столичном пляже, семьи проводят вечер под зонтиками, пока дети купаются. В противоположном направлении, всего в 25 километрах на юго-запад, идет обмен минометными выстрелами в войне, на которой уже погибло больше 600 человек с тех пор, как 4 апреля фельдмаршал Халифа Хафтар атаковал город и столкнулся с сопротивлением Правительства национального согласия, поддержанного ООН. Однако всё выглядит так, будто война происходит на другом континенте», — описывает испанское издание El Pais текущую ситуацию в Триполи.

Центр города кажется спокойным и безопасным местом, находясь под контролем одной из четырех крупных военизированных бригад, которым принадлежит реальная власть в столице. «Видимость спокойствия обманчива», — поясняет иностранный эксперт по безопасности, который предпочел не называть свое имя. Он живет в Palm City — элитном комплексе, защищенном тремя бронированными дверями. Здесь по обыкновению проживают немногочисленные западные должностные лица, еще оставшиеся в Триполи.

«До 4 апреля тут было 300 человек. Сейчас нас будет меньше 100. Проблема этого города, помимо ежедневных отключений света, которые могут длиться до 12 часов, и отсутствия безопасности, в том, что ты знаешь, когда прибудешь, но никогда — когда уедешь. Аэропорт Митига [главный в Триполи, используемый с 2014 года] может закрыться в любой момент», — рассказывает специалист.

В пятницу 21 июня Митигу бомбардировали войска Хафтара, и здание оставалось закрытым несколько часов. Через два дня, в минувшее воскресенье вечером, аэропорт снова подвергся бомбежке, и никто не знал, будет ли он работать в понедельник. «Мы, ливийцы, сильные люди, — говорит глава района Абуслим, тоже контролируемого одной из четырех бригад. — У меня есть друг, который продолжает жить на своей ферме, прямо на линии фронта. Снаряды пролетают у него над головой, а он говорит, что не уйдет из своего дома».

Радость, которая царила на улицах в 2011 году, когда деятели так называемой «ливийской весны» прогнали сторонников Каддафи с помощью НАТО, уже не в цене, отмечает корреспондент El Pais.

«Эта иллюзия исчезла за два года, — объясняет Мустафа, шестидесятилетний ливиец. — Сейчас то, чего мы хотим, так это жить в мире. Боевые формирования не принесли мира в Триполи. За последние пять лет ни они, ни Правительство национального согласия [признанное ООН] ничего не сделали. Ни в здравоохранении, ни в образовании, ни в инфраструктуре. Но я не хочу прихода диктатора вроде Хафтара. Хотя надо признать, что есть люди в Триполи, которые бы этого хотели. Поскольку думают, что он явится, раздавая цветы».