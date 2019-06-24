Оппозиция не согласилась с результатами президентских выборов в Мавритании

Нуакшот, , 15:37 — REGNUM Кандидат от правящей партии Мавритании выиграл президентские выборы, прошедшие в воскресенье, 23 июня. Однако оппозиция отклонила результаты, которые, как ожидается, будут переданы на утверждение в Конституционный суд, передает ВВС Africa.

По информации службы телерадиовещания, Мохамед Ахмед ульд Газуани, близкий союзник бывшего президента Мохамеда ульд Абдель Азиза, одержал победу, набрав 52% голосов. С этим не согласились четверо оппозиционных кандидатов.

Среди них был ближайший конкурент, участник кампании против рабства Бирам Да Абейд, набравший 18,5% голосов.

«Это похоже на государственный переворот», — сказал Абейд, добавив, что те, кто оспаривает результаты, были «едины».

В пятницу, 21 июня, пресс-служба правительства Мавритании сообщила, что не получила жалоб на ход избирательной кампании.

Напомним, президент Азиз ушел в отставку после двух пятилетних сроков нахождения у власти. Под его руководством экономика показала значительный рост, но проблема рабства все еще сохраняется. Мавритания стала последней страной в мире, которая официально отменила рабство в 1981 году, но, согласно правозащитным группам, десятки тысяч чернокожих мавританцев попали в домашнее рабство к людям арабского или берберского происхождения.

Уголовные законы, позволяющие преследовать рабовладельцев по закону, были приняты в 2007 году, но все еще не применяются в полной мере.