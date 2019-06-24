Оппозиция не согласилась с результатами президентских выборов в Мавритании

Нуакшот, 24 июня 2019, 15:37 — REGNUM Кандидат от правящей партии Мавритании выиграл президентские выборы, прошедшие в воскресенье, 23 июня. Однако оппозиция отклонила результаты, которые, как ожидается, будут переданы на утверждение в Конституционный суд, передает ВВС Africa.
По информации службы телерадиовещания, Мохамед Ахмед ульд Газуани, близкий союзник бывшего президента Мохамеда ульд Абдель Азиза, одержал победу, набрав 52% голосов. С этим не согласились четверо оппозиционных кандидатов.
Среди них был ближайший конкурент, участник кампании против рабства Бирам Да Абейд, набравший 18,5% голосов.
«Это похоже на государственный переворот», — сказал Абейд, добавив, что те, кто оспаривает результаты, были «едины».
В пятницу, 21 июня, пресс-служба правительства Мавритании сообщила, что не получила жалоб на ход избирательной кампании.
Напомним, президент Азиз ушел в отставку после двух пятилетних сроков нахождения у власти. Под его руководством экономика показала значительный рост, но проблема рабства все еще сохраняется. Мавритания стала последней страной в мире, которая официально отменила рабство в 1981 году, но, согласно правозащитным группам, десятки тысяч чернокожих мавританцев попали в домашнее рабство к людям арабского или берберского происхождения.
Уголовные законы, позволяющие преследовать рабовладельцев по закону, были приняты в 2007 году, но все еще не применяются в полной мере.