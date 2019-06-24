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Путин: Политический шантаж требует адекватного реагирования

Политика

Подготовлен проект новой Стратегии военно-технического сотрудничества

Москва, 24 июня 2019, 15:05 — REGNUM  Ужесточается конкурентная борьба и всё более агрессивно используются недобросовестные методы политического шантажа и санкций. Это требует учёта и адекватного реагирования. Об этом сегодня, 24 июня, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества (ВТС) России с иностранными государствами, сообщается на сайте Кремля.

В целях более эффективной организации совместной деятельности с иностранными государствами подготовлен проект новой Стратегии ВТС. В ней скоординированные меры политико-дипломатического, финансово-экономического и технического характера.

«Необходимо сделать всё, чтобы сохранить лидирующие позиции России на мировом рынке вооружений», — подчеркнул глава государства.

Подробнее: Путин поставил задачи по развитию военно-технического сотрудничества

Как сообщало ИА REGNUM, президент Владимир Путин поставил задачи по развитию военно-технического сотрудничества с иностранными государствами.

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