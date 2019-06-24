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Швейцария передает Узбекистану $130 млн, принадлежащих Гульнаре Каримовой

Политика

Гульнара Каримова заявила, что отказывается от 638 миллионов долларов, которые находятся на швейцарских счетах

Ташкент, 24 июня 2019, 14:59 — REGNUM  Власти Швейцарии обнародовали решение о передаче Узбекистану 130 миллионов швейцарских франков, которые принадлежат дочери Ислама Каримова Гульнаре и были ранее заморожены, сообщает портал швейцарского правительства.

Ранее Гульнара Каримова заявила, что отказывается от 638 миллионов долларов, которые находятся на швейцарских счетах, а также, что она передала узбекским властям активы, находящиеся в республике, на сумму 1,2 миллиарда долларов.

Решение принято на основании внесудебного соглашения с Гульнарой Каримовой.

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Политическая жизнь Узбекистана
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