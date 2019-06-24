В Кремле сохранили интригу вокруг встречи Путина и Абэ в Осаке

Москва, , 15:02 — REGNUM Переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ состоятся в рамках саммита Группы двадцати (G20) в японской Осаке. Запланировано подписание ряда документов, заявил 24 июня журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул также, что не будет «выдавать» никакие подробности предстоящих переговоров. Продолжается подготовка к ним, и говорить о деталях преждевременно.

Песков отказался говорить о возможном соглашении, касающемся поставок российского куриного мяса в Японию. Подробности будут позднее, заверил он журналистов.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин примет участие в саммите G20 в Осаке, который пройдет 28 и 29 июня. График российского лидера в эти дни будет «чрезвычайно насыщенным», отмечал Песков.

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