Против морских нефтепроводов Сирии проведена диверсия

Дамаск, , 14:50 — REGNUM Министерство нефти и минеральных ресурсов Сирийской Арабской Республики 23 июня сообщило о диверсии против пяти морских нефтепроводов. Факт имел место 22 июня. В ходе атаки повреждены пять линий подводных трубопроводов в прибрежных водах Сирии в районе города Банияс. Произошла утечка нефти. Также сообщается, что власти провели экстренный ремонт.

Речь идет о трубопроводах к нефтяному терминалу в городе Баниясе, который расположен в тридцати километрах от Тартуса, где расположена военно-морская база ВМФ РФ. В одном комплексе нефтяным терминалом расположены нефтеперерабатывающий завод и крупная электростанция.

Ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за диверсию. Пока нет доказательств, связывающих нападение на Банияс с недавней эскалацией в Персидском заливе. Тем не менее, США и их союзники остаются крупнейшими бенефициарами такой атаки, которую можно считать посланием близкому союзнику Сирии Ирану, который поставляет нефть Дамаску.