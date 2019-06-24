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Песков: новые санкции США против Ирана незаконны

Политика

Ранее Трамп анонсировал новые санкции против Ирана

Песков: новые санкции США против Ирана незаконны
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Санкции

Москва, 24 июня 2019, 14:48 — REGNUM  Новые ограничительные меры Соединенных Штатов против Ирана являются незаконными, заявил 24 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы считаем эти санкции незаконными. Вот все, что можно сказать», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп анонсировал новые санкции против Ирана, которые будут введены сегодня, 24 июня. Также Трамп заявил, что в случае войны с Исламской Республикой Иран последняя столкнется с «невиданными прежде разрушениями».

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