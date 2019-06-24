Кристиан Жакоб выдвинул кандидатуру на пост главы партии LR во Франции

Париж, , 14:49 — REGNUM Кристиан Жакоб может заменить Лорана Вокье на посту главы французской партии «Республиканцы» (LR), передает BFM TV.

Глава парламентской группы партии «Республиканцы» в Национальной Ассамблее Франции Кристиан Жакоб выдвинул свою кандидатуру на пост главы партии.

«Республиканцы не ищут подходящего человека, они должны восстановить свою способность вести коллектив. Мы должны заложить основу для примирения со всеми теми, кто покинул нас», — отметил Кристиан Жакоб.

Бывший мэр Провена (Сена и Марна), Кристиан Жакоб был делегатом-министром по делам семьи (2002−2004 годы). Он возглавляет парламентскую группу партии «Республиканцы» в Национальной Ассамблее с 2010 года. Его кандидатура служит консенсусом для многих членов партии, в первую очередь заинтересованных во избежании «новой войны руководителей».

Известно, что другими потенциальными кандидатами на этот пост являются депутаты Гийом Пельтье, Гийом Ларри и Жюльен Обер. Каждый кандидат должен получить поддержку со стороны 13 парламентариев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что «готова обсудить» с представителями партии «Республиканцы» кризис, вызванный разгромом в Европейском союзе, чтобы найти «общие пути действий».

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