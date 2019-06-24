Выдвижение Матвиенко в сенаторы должно сработать на авторитет Беглова

Санкт-Петербург, , 15:03 — REGNUM Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов пытается добавить себе политических очков за счет известности спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, приглашая ее в свою «команду лидеров». Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал 24 июня доцент кафедры политической психологии СПбГУ, кандидат психологических наук, политолог Александр Конфисахор.

Сегодня стало известно, что врио губернатора предложил спикеру Совфеда и дальше представлять исполнительную власть региона в верхней палате Федерального собрания, если Беглова выберут губернатором Петербурга осенью 2019 года. Валентина Матвиенко согласилась с этим предложением и выразила готовность и отстаивать интересы Петербурга.

Ранее, напомним, в СМИ распространились слухи о том, что Матвиенко якобы покинет свой пост и перейдет на другую должность. По мнению Конфисахора, сегодняшним ходом эти слухи были развеяны.

«Валентина Ивановна хочет продолжить карьеру, что не удивительно, она женщина целеустремленная, волевая и очень любит публичность», — сказал Александр Конфисахор.

Несмотря на то, что память о губернаторстве Матвиенко в Петербурге сохранилась весьма неоднозначная, отмечает эксперт, расчет штаба Беглова, видимо, строится на ее федеральной известности. Конфисахор добавил, что предыдущий градоначальник Георгий Полтавченко своей безликостью довольно серьезно поднял рейтинг Матвиенко среди горожан.

«Многие простые люди вспоминали, что она делала и как себя вела, какие проекты проводила, и что делал Полтавченко. Пусть ее политика и была неоднозначной, но она человек яркий, запоминающийся и имеет представление о том, как должен выглядеть политик, как может реагировать на различные ситуации, понимает, что политика — это не серое и скучное занятие. Чего не понимал Полтавченко и чего нет, к сожалению или к счастью, у Беглова», — добавил политолог.

«Беглов понимает, что у него не очень сильная позиция, даже интуитивно не обращает внимание на сказки, которые рассказывают ему социологи, и пытается привлечь если не популярных, то хотя бы известных в городе людей. Это как недавняя история с (тренером ФК «Зенит» Сергеем) Семаком — пытается добавить себе авторитета, пойти по проторенному пути, привлекая людей, которых как минимум помнят и знают», — продолжил Конфисахор.

В том, что кроме 70-летней Валентины Матвиенко у Александра Беглова пока не нашлось другой кандидатуры на пост сенатора от исполнительной власти Петербурга, хотя он должен предложить сразу троих в ходе избирательной кампании, эксперт видит, скорее, негативную сторону. Он напоминает, что Беглов назвал свою команду «командой лидеров».

«Минус здесь огромный — под лидерством мы понимаем людей молодых, целеустремленных, которые живут в будущем, а не опираются на прошлый опыт, который не всегда положительный. Петербург — город молодой, задуманный Петром как устремляющийся вперед и вверх. И во главе хотелось бы, чтобы люди были более молодые, поколения 21-го века, а не ушедшего 20-го», — заключил Александр Конфисахор.

Напомним, выборы губернатора Санкт-Петербурга состоятся 8 сентября 2019 года. В этом же месяце истекут полномочия Валентины Матвиенко в качестве представителя в Совфеде от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга. Она является сенатором с 31 августа 2011 года.

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