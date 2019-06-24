Суд арестовал банковский счет супруги экс-президента Киргизии

Бишкек, , 14:38 — REGNUM Первомайский районный суд киргизской столицы удовлетворил ходатайство военной прокуратуры и разрешил произвести выемку финансовых и банковских документов бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, его родственников и приближенных, пишет «24.kg».

Сделано это в рамках расследования уголовного дела, возбужденного 12 июня 2019 года по статье «Незаконное обогащение».

Проверке подлежат банковские счета и ячейки, принадлежащие не только экс-главе государства, но и его супруге Раисе Атамбаевой, сыновьям Кадырбеку, Сеилбеку и Сейитбеку Атамбаевым, дочерям Алие Шагиевой, Диане и Динаре Атамбаевым, а также Нурбеку Шаршенову, Луизе и Альбине Шагиевой, Рамилю Шагиеву, Артуру и Лилии Байбуриным, Жибек Рахмаджановой, Аэлите Сатыбалдиевой, Раису Бектемирову, Азизу Темирбекову, Пархати Субихи, Ахмету Кая, Дамиру Мусакееву и Кайрату Абдуллаеву.

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В «Социал-демократической партии Кыргызстана» прокомментировали произошедшее, отметив, что «у экс-президента Алмазбека Атамбаева нет ни депозитного счета, ни банковской ячейки».

«Да и никто из членов семьи не арендует ячейки. Единственный депозитный счет в банке имеется у Раисы Атамбаевой, его и арестовали. В списке лиц, в отношении которых суд принял соответствующее решение, оказался весь круг родственников. Список настолько некорректен, что в нем оказался даже покойный брат Раисы Атамбаевой», — цитирует заместителя председателя СДПК Кундуз Жолдубаеву «Kaktus.media».

ИА REGNUM напоминает, что 13 июня 2019 года в парламенте Киргизии учредили спецкомиссию, в задачу которой входит подготовка обоснования для лишения неприкосновенности экс-президента Алмазбека Атамбаева.

Обвинителям удалось заручиться поддержкой 100 из 120 депутатов, после чего парламент занялся подготовкой к внесению в генеральную прокуратуру Киргизии представления о лишении Атамбаева неприкосновенности и возбуждении против него уголовного дела по обвинению в узурпации власти и коррупции.

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