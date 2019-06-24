В Киргизии арестовали экс-судью, отпустившего на свободу «вора в законе»

Бишкек, , 14:31 — REGNUM Правоохранительные органы Киргизии арестовали бывшего судью Нарынского городского суда Жапара Эрматова в рамках уголовного дела о незаконном досрочном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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В ведомстве отмечают, что экс-судья был доставлен в следственные органы и допрошен, после чего суд избрал для него меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца с содержанием в СИЗО.

«Утверждения о том, что бывший судья Нарынского городского суда Жапар Эрматов отпущен под домашний арест, недостоверны», — подчеркивают в министерстве внутренних дел.

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ИА REGNUM напоминает, что в 2006 году в Киргизии суд приговорил одного из самых известных киргизстанских «воров в законе» Азиза Батукаева к 16 годам и 8 месяцам тюрьмы за торговлю и употребление наркотиков, незаконное приобретение и хранение оружия, а также за организацию массовых беспорядков.

Впоследствии его адвокаты представили суду медицинские справки, гласящие о том, что Батукаев якобы болен острым лейкозом и тяжелой формой цирроза печени. В апреле 2013 года Нарынский городской суд выпустил кримавторитета на свободу, чтобы он мог уехать умирать на малую родину — в Чечню. Впоследствии выяснилось, что результаты анализов, доказывавших наличие у Батукаева смертельной болезни, являются подделкой. И в марте 2014 года Нарынский городской суд отменил свое решение, и в мае того же года Азиз Батукаев был объявлен в международный розыск.

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