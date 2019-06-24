Молдавских олигархов обвинили в выводе миллиардов и рейдерстве

Москва, , 14:28 — REGNUM Молдавский политик и бизнесмен Ренато Усатый на российском Первом канале рассказал о выводе миллиардов долларов Владимиром Плахотнюком и Германом Горбунцовым через отмывочные схемы в Молдавии. Кроме того, он фактически обвинил их в захвате бизнеса застреленного в 2014 году российского предпринимателя Александра Минеева, которому только в Москве принадлежало несколько торговых центров, автосалонов, складских помещений. Незадолго до убийства Минеев обратился в правоохранительные органы с заявлением о захвате его активов.

По словам Усатого, бывший помощник Горбунцова — Тимур Исаевпризнался ему в том, что он руководил проектом захвата бизнеса Минеева, предоставив доказательства этого.

«Я не утверждаю, что он 100% заказчик. Но он знал про то, что ликвидируют Минеева, через месяц, потому что начал уже подготовку к захвату его активов, пока тот был живой», — сказал Усатый.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 июня отстраненный от власти олигарх Владимир Плахотнюк, который в течение нескольких лет полностью контролировал всю государственную и политическую систему Молдавии, покинул страну. Новые власти обвиняют его в узурпации власти и многочисленных беззакониях. 24 июня Плахотнюк объявил, что уходит с должности лидера Демпартии.

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