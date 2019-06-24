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Песков прокомментировал усиление контроля за вином из Грузии

Политика

Это превентивные меры, дабы обеспечить безопасность граждан России, уточнил Песков

Песков прокомментировал усиление контроля за вином из Грузии
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Дмитрий Песков

Москва, 24 июня 2019, 14:26 — REGNUM  Усиление Роспотребнадзором контроля за качеством алкогольной продукции из Грузии не связано с принятыми Россией мерами по обеспечению безопасности своих граждан в этой стране, заявил 24 июня журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Здесь нет никакого политического конфликта, здесь превентивные меры, дабы обеспечить безопасность наших сограждан», — отметил представитель Кремля.

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Он уточнил, что Роспотребнадзор выполняет свои функции, а аналогичные меры принимаются во многих странах по отношению к продукции из России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Роспотребнадзоре заявили, что с 2014 по 2018 годы количество алкогольной продукции из Грузии, которая не соответствует обязательным требованиям, увеличилось в 2,9 раза — до 203 тыс. литров. Поэтому ведомство усилило контроль за качеством алкогольной продукции из Грузии.

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Российско-грузинские отношения
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