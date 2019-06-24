Грузия: последователи Саакашвили заранее готовились к акции против России

Авигдор Эскин, , 14:25 — REGNUM

Власти Грузии пошли навстречу демонстрантам и объявили об изменении избирательной системы в стране к выборам в ноябре 2020 года. К народу обратился сам миллиардер Бидзина Иванишвили. Более того, они готовы отменить «электоральный барьер». Отныне в выборах 150 депутатов парламента будут участвовать только партийные списки. Это было основным требованием к власти со стороны всех партий за исключением правящей «Грузинской мечты».

Облака начинают рассеиваться. Председатель парламента Ираклий Кобахидзе уже ушел в отставку после инцидента с российской делегацией. Министр внутренних дел Георгий Гахария не покидает покамест рабочего места, но демонстранты настойчивы в требовании сместить его после ранения около трехсот своих соратников в ходе разгона митингов. Можно уже предположить с немалой долей уверенности, что будет найден компромисс и волна протестов будет завершена. На данный момент не наблюдается продолжения митингов.

Теперь становится все более очевидным, что волна протестов в Грузии носила чисто внутренний характер. Это не меняет того факта, что все началось с использования радикальными политическими силами присутствия российской делегации для провоцирования конфликта. Сторонники Саакашвили в парламенте обвинили нынешние власти Грузии в незаконной оккупации страны при поддержке российских оккупантов. Изначально протестный удар был направлен против правящей «Грузинской мечты» во главе с олигархом Иванишвили.

Это не отменяет того факта, что в ходе самих демонстраций несколько групп, связанных напрямую с Национальным движением Саакашвили, использовали оскорбительную символику и инфернальную лексику для выражения недовольства политикой России. Меньшее значение следует придавать новостям о том, что в каком-то кафе подняли цены для туристов из России. Подобное единичное явление не выражает общего настроя в стране отнюдь.

Из имеющейся у нас информации следует, что последователи Саакашвили в парламенте Грузии готовились заранее к акции против российской делегации. Скорее всего, демонстрация у гостинице, где размещалась делегация, была тоже спланирована заранее. Там было несколько сотен активистов радикальных движений. Они же активно участвовали в штурме парламента и последующих акциях протеста.

Все действия этих радикалов широко освещались в российских СМИ. Речь идет о реальных фактах, имеющих свой политический вес. Мы также не можем исключить, что именно эти экстремистские группы наберут определенную добавочную силу, выйдя победителями из нынешней смуты. И сразу же оговоримся, что этот политический капитал, скорее всего, не будет ни для кого достоянием. Внутри движения Саакашвили расколы продолжаются. И сам губернатор Одессы влияет на очень узкий круг.

Однако в России определенно упустили из виду главное. Подавляющее большинство людей пришло на митинги по причине полнейшего разочарования в нынешней власти. Более того, среди демонстрантов были люди проявленной пророссийской ориентации. Грузинские телеканалы азартно интервьюировали известную поборницу сближения с Москвой Ирину Саришвили, соратницу генерала Игоря Гиоргадзе. Он возглавлял службу безопасности Грузии еще при Шеварднадзе, бежал в Москву после обвинения в покушении на оного и участвовал в политических баталиях своей страны издали. Так или иначе, среди протестовавших немалая часть были далеки от повестки сторонников Саакашвили, направленной на подрыв отношений с Россией.

Этот фактор не учитывается сейчас в Москве вовсе при обсуждении грузинских событий. Подавляющее большинство протестующих пришло спонтанно, стихийно. Одни хотели смести власть через уличный протест, другие стремились к радикальному напоминанию об их воле. Но все это не имело отношения к российской повестке.

Отсюда не следует, что эти люди не считают Россию оккупантом. Двадцать процентов территории Грузии находится сегодня под чужим контролем. Но эти же люди понимают, что решение этой проблемы может быть только через серьезные переговоры с Россией. От них отказывалось правительство Саакашвили. От них отказывается правительство Иванишвили.

Как это ни парадоксально, но вследствие уличных волнений и уступок власти, в Грузии могут укрепиться именно те, кто не стремятся в НАТО, а вовсе ратуют за нормализацию отношений с Москвой. И это не «пророссийские» политические силы, а именно «прогрузинские». Их возглавляет сегодня Нино Бурджанадзе и ее партия «Объединенная Грузия». Дело в том, что в НАТО уже стремился Саакашвили и туда же стремился Иванишвили. Оба не принесли стране ни счастья, ни процветанья. Многие хотят для Грузии ее собственного пути.

Трезвый анализ произошедшего укажет на то, что именно сейчас открываются новые возможности для конструктивного российско-грузинского диалога. Это зов времени.

Не в эти дни, но пройдет несколько недель, и люди задумаются о чудовищной закрути вихря безумия этих дней. Вспомнят голоса умалишенных, обвинивших правительство Иванишвили в «оккупации» и прислуживании Москве. Вспомнят и тех, кто пытались свалить все в порыве безумия на «американских кураторов». Вспомнят слова президента Зурабишвили о том, что протестующие — «пятая колонна России».

Это были дни безумия и насилия. Но теперь время подумать, куда дальше путь держать. Время для конструктивного диалога.