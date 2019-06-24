Коломойский вернулся на Украину из-за расследования в США — СМИ

Киев, , 14:27 — REGNUM Известный украинский олигарх Игорь Коломойский и его компаньон Геннадий Боголюбов вернулись на Украину не из-за смены власти, а из-за расследования против них, инициированного в США. Об этом сообщило 22 июня издание «Зеркало недели».

По данным журналистов, бизнесменов обвиняют в нарушении федерального закона США об организациях, действующих под влиянием рэкета и коррупции (RICO). Закон был специально введён для того, чтобы привлекать к ответственности главарей преступных сообществ, которые лично не участвуют в противозаконной деятельности, а только отдают распоряжения.

Кроме того, Коломойского и Боголюбова подозревают в отмывании сотен миллионов долларов, полученных незаконно. Журналисты узнали, что Боголюбов по приезду якобы сразу начал восстанавливать украинское гражданство, от которого отказался 15 лет назад.

Отметим, согласно украинскому законодательству, граждане Украины не могут быть выданы другому государству. В Израиле, где до возвращения на Украину жил Коломойский, такой нормы нет.

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