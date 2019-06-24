РФ гарантирует безопасность грузинских парламентариев на форуме в Москве

Москва, , 14:17 — REGNUM Россия готова обеспечить безопасность грузинской делегации в рамках форума «Развития парламентаризма». Как предает корреспондент ИА REGNUM 24 июня, об этом сообщил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников (КПРФ).

Он сообщил, что участие трех делегаций из стран СНГ еще обсуждается, речь идет о делегациях Южной Осетии, Грузии и Туркмении.

«При всей напряженности отношений мы полностью обеспечиваем безопасность для грузинской делегации», — сказал Калашников в ходе брифинга.

Международный форум состоится в Москве в начале июля. В работе форума примут участие около 800 представителей из 131 страны.