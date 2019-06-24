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Президент Малави пообещал жителям страны обеспечить экономический рост

Политика

Оппозиция выразила недовольство результатами президентских выборов

Лилонгве, 24 июня 2019, 14:16 — REGNUM  Экономика Малави вырастет на 5% в 2019 году, передает информационное агентство Reuters со ссылкой на обращение президента Питера Мутарики к нации, которое было бойкотировано оппозицией.

Отмечается, что причиной недовольства оппозиции стали президентские выборы. В мае 2019 года Питер Мутарика был переизбран на второй срок. Он набрал на 3% больше, чем ключевой кандидат от оппозиции Лазарь Чаквера.

Обращаясь к нации, президент Мутарика обвинил оппозицию в попытке саботажа экономики и распространении хаоса. Со своей стороны, он пообещал продолжить усилия по сдерживанию роста инфляции и поддержанию низкого уровня процентных ставок. Он также намерен действовать в соответствии с условиями, предложенными Международного валютного фонда по предоставлению кредита в размере 112 миллионов долларов США.

В настоящее время Малави является одной из самых бедных стран в мире, полагаясь на финансирование спонсоров и экспорт чая с табаком. В стране регулярно происходят отключению электроэнергии, уровень безработицы остается высоким.

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