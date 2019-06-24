В Кремле рассказали о царящей в Грузии русофобской истерии

Москва, , 14:04 — REGNUM В Грузии царит подогреваемая радикальными элементами русофобская истерия, заявил 24 июня журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«К сожалению, можно констатировать, что сейчас в Грузии царит очень русофобская истерия , — завил Песков. — Она искусно подогревается изнутри такими радикальными элементами» .

При этом, по словам представителя Кремля, Россия не будет уподобляться странам, которые используют для давления незаконные санкции. Что касается запрета на авиаперелеты между двумя странами, то в данном случае речь идет об ограничении на полеты, а не об ограничительных мерах, уточнил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Грузия стала примером последствий западной геополитической инженерии.

По его словам, западные кураторы готовы закрывать глаза на бесчинства ультранационалистов, на русофобию, лишь бы порвать все связи народа Грузии с Россией, переписать общую историю дух стран.

Читайте также: Вновь против России: Беспорядки в Грузии