Назван самый популярный австрийский политик в соцсетях

Вена, , 14:12 — REGNUM Лидер Австрийской народной партии, бывший канцлер Себастьян Курц стал самым популярным австрийским политиком в социальных сетях, пишет газета Heute 24 июня.

Число подписчиков Курца в Instagram превысило отметку в 100 тыс. Лишь за последние четыре недели на его аккаунт подписались 20 тыс. человек. Лидер второй по популярности в стране Социал-демократической партии Памела Ренди-Вагнер имеет 18,2 тыс. подписчиков, а новый лидер Австрийской партии свободы Норберт Хофер — 46,5 тыс. Его предшественник, бывший вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе имеет 58,6 тыс. подписчиков.

В последние недели Себастьян Курц стал и «королем Facebook», опередив Штрахе. Официальная страница Курца здесь набрала 804 тыс. «лайков», в то время как число поклонников страницы Штрахе сократилось до 798 тыс. И здесь они далеко впереди от конкурентов: у Ренди-Вагнер 97 тыс. подписчиков, у Хофера — 339 тыс.

Напомним, этим летом австрийские партии перешли в режим избирательной кампании. В сентябре в стране должны пройти досрочные парламентские выборы. Они были объявлены после внезапной отставки правительства Австрийской народной партии и Австрийской партии свободы в мае.

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